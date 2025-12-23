Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωση ότι υπογράφηκε σήμερα, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, συμβόλαιο σε σχέση με το έργο: «Διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο Λιοπέτρι, Φάση Α’ – Συνέχιση/Συμπλήρωση Μέρους Εργασιών Αλιευτικού Καταφυγίου (Κρηπιδώματα) – Αριθμός Διαγωνισμού 59/2025».

Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους του εργοδότη, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ. Κυριάκος Κούνδουρος, και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, ο Διευθυντής της εργοληπτικής εταιρείας “SEMESCO COMPANY Ltd” κ. Φίλιππος Ψύλλας, έναντι του ποσού των €3.658.449,20 συν Φ.Π.Α.. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να συμπληρωθούν, σύμφωνα με το συμβόλαιο, σε περίοδο 12 μηνών.

Η υπογραφή του συμβολαίου για τη συνέχιση των εργασιών στο αλιευτικό καταφύγιο αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου για τη διαμόρφωση του Ποταμού Λιοπετρίου, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Θάλασσα 2014-2020» και «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση που αφορά τις εργασίες συνέχισης/συμπλήρωσης του οδικού δικτύου και το επόμενο διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση των πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων παρά το κεντρικό οδικό δίκτυο.

Επισημαίνεται πως, εντός του επόμενου έτους, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα κτήρια, τους περιβάλλοντες χώρους, τους χώρους στάθμευσης, την γέφυρα και τις λοιπές υποδομές. Μετά την παράδοση του έργου των κρηπιδωμάτων, αναμένεται η υπογραφή νέου κατασκευαστικού συμβολαίου για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Το έργο στοχεύει στην αναδιαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και της περιοχής γύρω από τον Ποταμό Λιοπετρίου και στην οργάνωση τους σε ένα Εθνικό Πάρκο, με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Τελικός στόχος είναι η ομαλή λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Ποταμού και η δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου με βασικά έργα υποδομής που θα αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

· Αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου , που αφορά εργασίες εγκατάστασης συστήματος αποχέτευσης όμβριων υδάτων και αστικών λυμάτων, υπογειοποίηση υπηρεσιών (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ), πλακόστρωση οδικού δικτύου και κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου.

· Διευκολύνσεις αλιευτικού καταφυγίου , που αφορά την κατασκευή οργανωμένων κρηπιδωμάτων για ασφαλή πρόσδεση των σκαφών με υπηρεσίες, όπως παροχή νερού και ηλεκτρισμού, ήπιο φωτισμό και αποθηκευτικούς χώρους.

· Κατασκευή Περιπτέρου Εισόδου με υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών και ενοικίασης ποδηλάτων.

· Κατασκευή Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλιείας με χώρους συγκέντρωσης και υγιεινής για τους αλιείς, υπαίθριου χώρου διαλογής αλιευμάτων και χώρου στάθμευσης οχημάτων αλιέων.

· Γέφυρα σύνδεσης ανατολικής και δυτικής όχθης του Ποταμού.

Διαβάστε επίσης: Νέα καθυστέρηση φρενάρει το έργο ανάπλασης του Ποταμού Λιοπετρίου