Την ψήφιση από τη Βουλή των Νομοσχεδίων που αφορούν στη φορολογική μεταρρύθμιση, χαιρετίζει, σε ανακοίνωση της, η ΠΑΣΥΔΥ, προσθέτοντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να αποδώσουν σημαντικό όφελος στους φορολογούμενους, από €500 έως €2000 ετησίως, και ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη.

Εκφράζει, παράλληλα, την ικανοποίησή της προς την Εκτελεστική Εξουσία για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για ολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, αφού κατά γενική ομολογία ένα σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστημα αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης μιας χώρας.

Επιπρόσθετα, η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι μέσω της εφαρμογή των όσων προνοούνται στη νέα Νομοθεσία θα παταχθεί δραστικά και αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή και κατά συνέπεια θα ενισχυθεί η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους.

«Όσον αφορά στο θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων, με πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΔΥ, τον Μάρτιο του 2022, είχε υποβληθεί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές Οργανώσεις εμπεριστατωμένο γραπτό υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομικών. Μεταξύ άλλων το εν λόγω υπόμνημα εμπεριείχε εισηγήσεις αναφορικά με την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων για τα φυσικά πρόσωπα, στη διαχρονική βάση του αποπληθωρισμού τους από την τελευταία φορολογική αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο δεκαετίες», προσθέτει.

Σημειώνει ότι με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι μέρος των προτάσεων που είχε υποβάλει για διεύρυνση τόσο των φορολογικών κλιμάκων για τα φυσικά πρόσωπα όσο και των εισοδηματικών κριτηρίων για φορολογικές εκπτώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στα τέκνα, υιοθετήθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ενσωματώθηκαν στο κείμενο των ψηφισθέντων Νομοσχεδίων.

«Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να αποδώσουν σημαντικό όφελος στους φορολογούμενους, από €500 έως €2000 ετησίως, και ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του κοινωνικού μας συνόλου», καταλήγει η ΠΑΣΥΔΥ, στην ανακοίνωση της.

Μια νέα αφετηρία για την κυπριακή οικονομία

Για «μεταρρύθμιση-ορόσημο» που εκσυγχρονίζει το φορολογικό σύστημα και το ευθυγραμμίζει με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας, κάνει λόγο το ΚΕΒΕ, χαιρετίζοντας, σε ανακοίνωση του, την υπερψήφιση των νομοσχεδίων για την φορολογική μεταρρύθμιση.

Σημειώνει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί μια «ιστορική ευκαιρία αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου», ενισχύοντας τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και τη διεθνή της ελκυστικότητα ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Το νέο φορολογικό ενισχύει ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και οικογένεια

Το ΚΕΒΕ εκφράζει, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση βασικών, διαχρονικών εισηγήσεων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πιο λειτουργικό και αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, τη μείωση της Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς στα μερίσματα στο 5%, νομική ασφάλεια, ισορροπία και επενδυτική εμπιστοσύνη.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του θεσμικού διαλόγου, το ΚΕΒΕ έθεσε ως προτεραιότητα τη νομική ασφάλεια και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, επιτεύχθηκε η εξισορρόπηση εισπρακτικών μέτρων με σαφή όρια και δικαστικό έλεγχο, προστατεύοντας τις υγιείς επιχειρήσεις, η αποφυγή ρυθμίσεων που θα προκαλούσαν αβεβαιότητα στη λειτουργία διοικητικών συμβουλίων και στη φιλοσοφία του headquartering, η διατήρηση κινήτρων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την προσέλκυση επενδύσεων», προσθέτει.

Η μεταρρύθμιση, σημειώνει το ΚΕΒΕ, διαθέτει και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

«Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου και τα στοχευμένα μέτρα στήριξης της οικογένειας ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας — μιας από τις σοβαρότερες εθνικές προκλήσεις. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή εσωτερική αγορά. Πιστεύουμε ότι η υπερψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για την κυπριακή οικονομία. Το ΚΕΒΕ λειτούργησε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις που εισακούστηκαν και ενσωματώθηκαν στο νέο πλαίσιο», αναφέρει.

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη διαφάνεια και τη συμμόρφωση, με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων, τη στήριξη της καινοτομίας και την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - της ραχοκοκαλιάς της κυπριακής οικονομίας.

Αναφέρει, τέλος, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, παραμένοντας αξιόπιστος και θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για την οικονομική πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ