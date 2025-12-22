Το νέο πλαίσιο φορολογίας που εγκρίθηκε σήμερα, θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια την οικονομία του τόπου στη συνέχιση της ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική στήριξη της κυπριακής οικογένειας στο σύνολό της, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τη Δευτέρα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του από την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης και επίπονης προσπάθειας από πάρα πολλούς», είπε. Σημείωσε ότι ο φορολογικός μετασχηματισμός αποτελούσε μια από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, και έγινε πράξη στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης για προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της εικόνας της χώρας μας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας.

«Το νέο φορολογικό πλαίσιο που θα μπει σε εφαρμογή από την 1/1/2026, όπως είχαμε υποσχεθεί, διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Είναι ένα νέο, δικαιότερο φορολογικό σύστημα, το οποίο ενισχύει την πραγματική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και την προσέλκυση παραγωγικών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων», ανέφερε ο Υπουργός.

Συγκεκριμένα, είπε ότι όσον αφορά τη φορολογία των φυσικών προσώπων, μειώνει δραστικά το φορολογικό βάρος στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα των νοικοκυριών εκείνων με παιδιά, στηρίζοντας έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες και τη μεσαία τάξη, που αποτελεί το θεμέλιο κάθε κοινωνίας και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και να μεταφέρω την εκτίμησή μου, σε όσους εργάστηκαν σκληρά για την προετοιμασία, τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση αυτού του θεμελιώδους έργου για το μέλλον της οικονομίας του τόπου, μετουσιώνοντας σε πράξη τις εξαγγελίες και το όραμα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών».

Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ανέλαβε τη μελέτη και την υποβολή της πρότασης, όλους τους φορείς των κοινωνικών εταίρων, «των οποίων η σοβαρότητα και η συνδρομή, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, ήταν πολύτιμη και καθοριστική».

Ο Μάκης Κεραυνός ευχαρίστησε, επίσης, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ειδικά τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και ιδιαίτερα την Πρόεδρο, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, «για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα για την εποικοδομητική τους στάση έναντι του νομοσχεδίου, με την κατάθεση σοβαρών προτάσεων, καθώς κλήθηκαν σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια να ολοκληρώσουν τη μελέτη και την ψήφιση ενός τεράστιου έργου».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός σε εκείνα τα κόμματα «που πίστεψαν στην αξία και το όραμα του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και εμένα προσωπικά, βοήθησαν παραγωγικά στη βελτίωσή του και το ενέκριναν σήμερα πλειοψηφικά στην Ολομέλεια της Βουλής».

Καταληκτικά, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους πολίτες της Κύπρου, ότι το νέο πλαίσιο φορολογίας που εγκρίθηκε σήμερα, «θα αποτελέσει ένα φορολογικό σύστημα που θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια την οικονομία του τόπου στη συνέχιση της ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική στήριξη της κυπριακής οικογένειας στο σύνολό της».

Πηγή: ΚΥΠΕ