Στις δηλώσεις που έκανε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, παρέπεμπεμψε τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σημειώνοντας ότι θέση του είναι η θέση της Κυβέρνησης.

Την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφέρει ότι η Κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Κληθείς να σχολιάσει τη Δευτέρα, στο πλαίσιο δηλώσεων μετά τη συνάντησή του με τον Διοικητή της ΚΤΚ, αναφορές του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για διγλωσσία της Kυβέρνησης για τον GSI, ο Υπουργός ανέφερε ότι η θέση του είναι η θέση της Κυβέρνησης "και είναι αυτή που έχει προδιαγράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και προηγουμένως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι υπάρχει ανάγκη να επικαιροποιηθούν κάποιες οικονομικές και τεχνικές πτυχές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσει η Κυβέρνηση οποιεσδήποτε διεργασίες και ενέργειες", ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει τη θέση της Κομισιόν πως δεν θεωρεί ότι χρειάζεται μια νέα μελέτη για το έργο, είπε ότι "δεν θα σχολιάσω τοποθετήσεις κανενός. Εγώ σχολιάζω θέσεις της Κυβέρνησης. Θέσεις της Κυβέρνησης είναι αυτές που έχει προδιαγράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, και μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας πριν μερικές βδομάδες", ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με την καταβολή των €25 εκ., είπε ότι το ποσό υπάρχει στον προϋπολογισμό. "Όταν πληρούνται οι συνθήκες, υπάρχουν στον προϋπολογισμό", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί το έργο μη βιώσιμο, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «δεν είμαι εγώ που θεωρώ μη βιώσιμο το έργο. Για κάθε έργο γίνονται μελέτες. Υπάρχει τώρα η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια επικαιροποίηση. Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που και η Επιτροπή Ενέργειας έχει εγκρίνει το ποσό, έχει μια δεκαετία. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς. Τα δεδομένα αλλάζουν. Γι’ αυτό υπάρχει και η επίσημη θέση Ελλάδας και Κύπρου ότι πρέπει να υπάρχει επικαιροποίηση", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ