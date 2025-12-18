Σε καταβολή €60 εκατ. σε μετρητά προς το κράτος, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας προς την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, προχώρησε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, ανεβάζοντας τη συνολική αποπληρωμή από το 2018 στα €1,74 δισ.

Επιπλέον η ΚΕΔΙΠΕΣ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως φορέας υλοποίησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’, συνείσφερε μέχρι σήμερα €50εκ. υπό μορφή δαπάνης για ένταξη 411 κατοικιών στο Σχέδιο.

Από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1.740εκ. Αυτό περιλαμβάνει αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά €1.680εκ., δαπάνη υλοποίησης Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’ €50εκ. και άλλες αποπληρωμές (όπως δόσεις σχεδίου Εστία) €10εκ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €80εκ. σε μετρητά για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο έναντι Δόσης’.

Διαβάστε επίσης: Φιντάν: Η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ θα μπορούσε «να είναι ευκαιρία και για εμάς»

Πηγή: ΚΥΠΕ