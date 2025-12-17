Ενισχύσεις πέραν των €22 εκατ. κατέβαλε τον Δεκέμβριο ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε γεωργούς που επλήγησαν από ανομβρία, σε αγρότες που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Επαρχία Λεμεσού, καθώς και για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΑΠ, οι πληρωμές για το «Μέτρο 23 - πρόσθετη στήριξη σε γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (ανομβρία)» έχουν ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα έχει καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους €10.126.226,58 στους δικαιούχους. Το Σχέδιο Στήριξης παρείχε οικονομική ενίσχυση μέσω εφάπαξ χορηγίας σε δικαιούχους των επιλέξιμων κλάδων που πλήγηκαν από την ανομβρία το 2024 μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Προστίθεται ότι ενισχύσεις ύψους €2.611.238,41 έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση σε 816 αγρότες οι οποίοι επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Επαρχία Λεμεσού.

«Εντός του μηνός Δεκεμβρίου έχει ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2025. Μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε πληρωμή 15.577 αιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν εκτάσεις κρατικής ή τ/κ γης και για τις οποίες έχουν καταβληθεί ενισχύσεις συνολικού ύψους €9.763.970,04», σημειώνεται. «Για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υπολοίπων αιτήσεων που εκκρεμούν απαιτούνται δεδομένα από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες (ΤΚΧ και ΥΔΤΠ) στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και της Διυπουργικής Επιτροπής που συστάθηκε για το θέμα. Με την εξασφάλιση των δεδομένων αναμένεται να προχωρήσουν αμέσως οι επηρεαζόμενες αιτήσεις», αναφέρεται.

Συνεχίζονται οι πληρωμές για τις προκηρύξεις των επενδυτικών Καθεστώτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων από μέρους των αιτητών. Μέχρι τον Νοέμβριο έχουν καταβληθεί, για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, 43 εκ. ευρώ, ενώ θα δοθούν άλλα 7,6 εκ. ευρώ εντός Δεκεμβρίου, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η περίοδος πληρωμών μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ