Στις εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Yπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Στη συνεδρίαση κυριάρχησαν οι συζητήσεις για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προώθηση του ψηφιακού ευρώ και τη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ ο Yπουργός συμμετείχε και στη συνεδρία του Eurogroup, όπου εξελέγη νέος πρόεδρος ο Έλληνας Yπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με το πακέτο νομοθετικών προτάσεων που εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τη δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η Κομισιόν παρουσίασε αρχικά την πρόταση μέτρων όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός ΕΕ, και στη συνέχεια τις συστάσεις της προς τα κράτη μέλη για την αναθεώρηση των συμπληρωματικών συντάξεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη στήριξη του στις στρατηγικές επιδιώξεις της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν αποφασιστικά στη διοχέτευση αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στη βελτίωση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για πολίτες και επιχειρήσεις. Περαιτέρω, επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας κανονιστικού πλαισίου που να προάγει την καινοτομία, καθιστώντας τις Ευρωπαϊκές χρηματαγορές πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις νομοθετικών μέτρων της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων αποτελούν προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια οι Υπουργοί ενημερώθηκαν από τη Δανική Προεδρία για την πρόοδο και την αναμενόμενη επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο για εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ, πριν το τέλος του έτους. Ο κ. Κεραυνός, αφού στήριξε το σχετικό συμβιβαστικό κείμενο, σημείωσε την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν αυτό υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση, η οποία αναμένεται τον Μάιο 2026.

Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, η Δανική Προεδρία ενημέρωσε τους ‘27’ ότι στις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσιάστηκε πρόοδος, χωρίς όμως να επιτευχθεί τελική Συμφωνία. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε συμφωνία για τις προσωρινές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου 2026 μέχρι 1η Ιουλίου 2028 για κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς για εισαγόμενα προϊόντα αξίας κάτω των €150.

Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα, στη βάση εγγράφου προβληματισμού που ετοίμασε η Δανική Προεδρία. Ο κ. Κεραυνός υποστήριξε την ανάγκη ολοκληρωμένης ενημέρωσης όσον αφορά την σχέση κόστους-οφέλους που προκύπτει μέσα από κάθε νέα νομοθετική πρόταση της Κομισιόν, κάτι που θα συνεισφέρει σε καλύτερη προετοιμασία διοικήσεων και επιχειρήσεων για υλοποίηση των υπό συζήτηση νομοθεσιών. Σημείωσε την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας για συνέχιση των συζητήσεων με στόχο οι μελλοντικές νομοθεσίες να είναι απλές, αποτελεσματικές και ευθυγραμμισμένες με τους στόχους ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε τα τροποποιημένα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, Λετονίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Τσεχίας, Σλοβενίας, Μάλτας, Γαλλίας, Πολωνίας και Πορτογαλίας.

Σε συνεδρία της Ευρωομάδας την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, της οποίας προέδρευσε ο κ. Κεραυνός, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης εξελέγη Πρόεδρος για τα επόμενα 2.5 έτη.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις οικονομικές προκλήσεις και πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η οικονομία της Ευρωζώνης, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις κρίσεις των τελευταίων ετών.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, στη βάση γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των σχεδίων προϋπολογισμού των κρατών μελών για το 2026. Τα αποτελέσματα της συζήτησης αντικατοπτρίζονται σε δήλωση που εξέδωσε το σώμα μετά τη συνεδρία. Τα κράτη μέλη συμφωνούν με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μια ουδέτερη δημοσιονομική στάση για τη ζώνη του Ευρώ είναι κατάλληλη για το 2026. Το Eurogroup επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του στην ανάγκη για συνέχιση συνετών δημοσιονομικών πολιτικών, με ταυτόχρονη υποστήριξη βιώσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός είχε εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών της Κροατίας, Μάρκο Πρίμορατς και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Τόνι Μέρφι.

Πηγή: ΚΥΠΕ