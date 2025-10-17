Αυξημένος κατά 23% είναι ο προϋπολογισμός του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2026, με κύριο σκοπό την αποτελεσματική στελέχωση του Γραφείου, όπως αναφέρθηκε σήμερα, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η Έλενα Περικλέους, η οποία διορίστηκε προ ημερών στη θέση της Επιτρόπου, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός αυτός, που ετοιμάστηκε από την προηγούμενη Επίτροπο, είναι «ρεαλιστικός», ώστε «να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του», πρόσθεσε, όμως, ότι στο μέλλον θα πρέπει να είναι σε θέση και να αναπτύξει τη δράση του το Γραφείο.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός για το 2026 ανέρχεται σε κάτι λιγότερο από 970.000 ευρώ, σύμφωνα με την κ. Περικλέους, η οποία μετέφερε και τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών ότι αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης κατά 23%, η οποία αφορά κυρίως το κόστος των λειτουργών των οποίων επίκειται η πρόσληψη. Αναφέρθηκε ότι έχουν προκηρυχθεί έξι θέσεις λειτουργών κλίμακας Α8 και μία θέση λειτουργού κλίμακας Α11.

«Έκλεισε η προκήρυξη από τον Μάιο του 2025 και ευελπιστούμε ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας θα προχωρήσει άμεσα στην πλήρωσή τους, για να μπορέσει το γραφείο να λειτουργήσει», είπε η κ. Περικλέους. Εξήγησε ότι στόχος είναι να μπορεί το Γραφείο να λειτουργεί προληπτικά, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, τα οποία καταλήγουν ως παράπονα ενώπιον των λειτουργών του. Σημείωσε ότι στην παρούσα φάση το Γραφείο διαχειρίζεται περίπου 550 παράπονα ετησίως.

Καθώς ο μισός περίπου προϋπολογισμός αφορά τη μισθοδοσία, όπως είπε η κ. Περικλέους, το Γραφείο καλείται με 500.000 ευρώ περίπου να πετύχει να διερευνήσει, να εκπροσωπήσει νομικά, να προβεί σε εισηγήσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, για θέματα κακοποίησης και εκφοβισμού, η Επίτροπος διαβεβαίωσε ότι βρίσκονται στην προμετωπίδα των δράσεων και ενεργειών του Γραφείου, με μέριμνα για άμεση διαχείριση, όσο και έγκαιρο εντοπισμό των περιστατικών. Επεσήμανε ως σημαντική παράμετρο και την ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να αποκτούν άμυνες απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Επίσης, απαντώντας στον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, σχετικά με το σχολείο εναλλακτικής φοίτησης, η Επίτροπος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προέχει η μέριμνα για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών σε ένα τέτοιο χώρο. Σημείωσε ότι, εάν λειτουργήσει ως χώρος εγκλεισμού το σχολείο εναλλακτικής φοίτησης, θα θέσει τα παιδιά στο όριο της κοινωνίας και θα δημιουργήσει παραβατικούς ενήλικες.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης συμβουλευτικής επιτροπής, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο, όπως είπε. Σε αντίθετη περίπτωση, συνέχισε, τα μέτρα που λαμβάνονται θα λειτουργούν σαν μπαλώματα. Διαβεβαίωσε ότι μία από τις προτεραιότητες του Γραφείου θα είναι αυτή, ώστε να πλαισιωθεί το σχολείο με πραγματική διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σε χρόνιες ελλείψεις προσωπικού αναφέρθηκε η Πρόεδρος της ΑνΑΠ

Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε και τον Προϋπολογισμό της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών. Στις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού αναφέρθηκε η Πρόεδρος Αρχής, Ανδρούλα Πούγιουρου, κατά τη συζήτηση. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ως σοβαρό το πρόβλημα της έλλειψης προσώπου που θα γράφει τις αποφάσεις, διευκρινίζοντας ότι οι αποφάσεις δεν ολοκληρώνονται σε μία ημέρα και έχουν έκταση πέραν των 30 σελίδων.

Όπως είπε η κ. Πούγιουρου, παλαιότερα υπήρχε ανώτερη στενογράφος για τα επιτελεί τα καθήκοντα αυτά, όμως δεν αντικαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας της τον Νοέμβριο του 2023.

Οι λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, σημείωσαν ότι έχει αποδεσμευθεί κονδύλι για αγορά υπηρεσιών από την ΑνΑΠ για κάλυψη των αναγκών αυτών. Πρόσθεσαν ότι το αίτημα για πλήρωση θέσης θα ικανοποιηθεί με τις επόμενες προσλήψεις.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, εισηγήθηκε να προχωρήσουν το συντομότερο σε εξεύρεση λύσης, ενώ αγωνία για τη σωστή λειτουργία της Αρχής εξέφρασε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, επισημαίνοντας ότι αυτή έχει σημαντικό ρόλο για τη Δημοκρατία, καθώς η Αρχή αξιολογεί σημαντικά κονδύλια και μπορεί να μείνει εκτεθειμένη.



Πηγή: ΚΥΠΕ