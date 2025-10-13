Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επί της αρχής και επί της ουσίας σε σχέση με την ΑΤΑ και οι διαπραγματευτικές ομάδες εξουσιοδοτήθηκαν να χειριστούν κατάλληλα την συνάντηση με την αρμόδια Αρχή την επόμενη Πέμπτη, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο οργανώσεων, η οποία εκδόθηκε μετά από την συνάντησή των Εκτελεστικών Επιτροπών τους σήμερα.





Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, πρόκειται για τη δεύτερη κοινή συνεδρία τους, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Κατά τη σύσκεψη, αναφέρεται, «εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις από την προηγούμενη κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2025 και επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις επί της αρχής και επί της ουσίας».

«Εγκρίθηκε η στρατηγική διαχείριση των διαπραγματεύσεων», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξουσιοδοτήθηκαν οι διαπραγματευτικές ομάδες να χειριστούν κατάλληλα τη συνάντηση με την Αρμόδια Αρχή που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 16/10/2025 και αποφασίστηκε η παράταση του μορατόριουμ δηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς προκειμένου να μελετηθεί από τις Εκτελεστικές Επιτροπές προτού δοθεί η τελική τους απόφαση.



Πηγή: ΚΥΠΕ