Σε συνεχή επαφή για ανταλλαγή απόψεων βρίσκονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, σε αναμονή και της πρόσκλησης από μέρους των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συνάντηση και συζήτηση του θέματος.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε υπάρξει πρόσκληση από μέρους των δύο Υπουργών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Όπως είχε δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αρχή της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί αρχικά συνάντηση των δύο Υπουργών χωριστά με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια κοινή συνάντηση των δύο Υπουργών με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ.

Στο μεταξύ οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνέρχονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 15:00 σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου, υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

