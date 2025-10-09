H Oλομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τροποποίηση του νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με άρθρο ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η οδηγία σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές, την προστασία των επενδυτών, την εποπτεία και λογοδοσία, τη ρύθμιση των νέων μορφών διαπραγμάτευσης και τεχνολογίας, καθώς και τον περιορισμό στην πώληση σύνθετων και ακατάλληλων προϊόντων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν τη δημιουργία και λειτουργία ενός συγκεντρωτικού πίνακα δεδομένων/ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών για χρηματοπιστωτικά μέσα εντός ΕΕ, εισάγουν υποχρεωτική συνεισφορά δεδομένων από τους παρόχους προς τον διαχειριστή του ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών και επιβάλλουν αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ορίζουν εκ νέου τον θεσμό του συστηματικού εσωτερικοποιητή.

Πρόκειται για μια επενδυτική εταιρεία που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε συστηματική βάση εκτός οργανωμένης αγοράς, ενώ ο ορισμός ποιοτικών κριτηρίων αντικαθιστά παλαιότερο πρότυπο ποσοτικών κριτηρίων, το οποίο κρίθηκε ως διοικητικά πολύ επαχθές για τις επιχειρήσεις,

Παράλληλα οι νέες ρυθμίσεις ενισχύουν τη διαφάνεια στους μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών, καθότι τα οργανωμένα χρηματιστήρια πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτουν προσωρινά ή να περιορίζουν τη διαπραγμάτευση σε περίπτωση σημαντικών διακυμάνσεων τιμών και να δημοσιοποιούν τους λόγους πίσω από τέτοιες ενέργειες, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα απαγορεύουν στις επενδυτικές εταιρείες να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή ή μη χρηματικό όφελος από τρίτους για την εκτέλεση ή προώθηση εντολών πελατών σε συγκεκριμένη πλατφόρμα εκτέλεσης, ρύθμιση η οποία ισχύει τόσο για πελάτες λιανικής όσο και για «επαγγελματίες» πελάτες οι οποίοι έχουν επιλέξει να αποποιηθούν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους πελάτες λιανικής.