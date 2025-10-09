Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Νέο Κυπριακό Μουσείο, την ώρα που ο εργολάβος του έργου έχει ζητήσει παράταση των κατασκευαστικών εργασιών κατά 500 ημέρες, διατυπώνοντας μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις.

Αυτά ανέφεραν σε δηλώσεις τους την Πέμπτη μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες ανέγερσης του Μουσείου έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα, ΔΗΣΥ Δημήτρη Δημητρίου και ΔΗΚΟ Χρίστου Ορφανίδη.

Ο κ. Δημητρίου, εξέφρασε δυσαρέσκεια για το αίτημα του εργολάβου για καθυστέρηση 500 ημερών. «Με βάση το τι ακούσαμε εντός της αίθουσας της συζήτησης, κανένας δεν ήταν σε θέση να μας πει πότε υπολογίζει σήμερα ότι θα τελειώσει το έργο, ούτε οι αρμόδιες αρχές, ούτε ο εργολάβος».

«Αυτό είναι άνω ποταμών», σημείωσε. «Δεν είμαι υπέρμαχος της χωρίς δεύτερη σκέψη διακοπής των έργων των συμβολαίων, αλλά εκεί και όπου πρέπει αυτό θα πρέπει να εξετάζεται», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Δημητρίου εξήγησε ότι ο εργολάβος ανέφερε ως αιτιολογία του αιτήματός του τις καιρικές συνθήκες, την απεργία στον κλάδο παραγωγής σκυροδέματος, καθώς και την έλλειψη επικοινωνίας με τους μελετητές για αλλαγές που έγιναν στα σχέδια.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν δαπανηθεί τα 30 εκατομμύρια, προσθέτοντας ότι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι 34 από τους συνολικά 42 μήνες του συμβολαίου. Σημείωσε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι ο εργολάβος υπέβαλε αίτημα για καθυστέρηση 500 ημερών και μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις.

Ο κ. Φακοντής είπε επίσης ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία σύντομα θα καταθέσει το πόρισμά της στη Βουλή. Ανέφερε ακόμη ότι δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για τον εκτιμώμενο χρόνο αποπεράτωσης του έργου, την αρχική εκτίμηση του κόστους και τη μη έγκαιρη πρόβλεψη αστάθμητων παραγόντων.

Απ’ ό,τι φαίνεται, και η συγκεκριμένη σύμβαση είναι άλλη μία προβληματική σύμβαση με μεγάλες οικονομικές συνέπειες που θα φορτωθεί και αυτήν τη φορά στην πλάτη του ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, αναφερόμενος στο αίτημα του εργολάβου για καθυστέρηση 500 ημερών, είπε ότι «όπως πάμε, θα ζητήσουν πέραν των 1000 ημερών», προσθέτοντας ότι «θα έχουμε μουσείο, όπως πάνε τα πράγματα, το 2029-2030». «Πού ξανακούστηκε τέτοιο πράγμα; Πρωτοφανές, πρωτόγνωρο», ανέφερε.

«Εάν δεν μπουν κάποια πράγματα κάτω ως δικλίδες, τέτοια έργα δεν θα υλοποιούνται ποτέ ή θα μένουν στα χαρτιά, όπως έμεινε ο δρόμος Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και τρέχουμε τώρα να διορθώσουμε λανθασμένες αποφάσεις που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση», κατέληξε.

