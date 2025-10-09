Μικρή άνοδο καταγράφει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη.

Στις 12:45 ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 283,60 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,14%.

Την ίδια ώρα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 βρισκόταν στις 172,16 μονάδες, σημειώνοντας επίσης άνοδο 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών την ίδια ώρα ανερχόταν σε 86.708,55 ευρώ.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο καταγράφει η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,18% και η Κύρια Αγορά 0,10%. Αντίθετα, πτώση σημειώνουν τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 1,20% και οι Επενδυτικές 0,29%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίαζαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 75.869,20 ευρώ (άνοδος 0,51%), της Demetra Holdings με όγκο 5.435,57 ευρώ (πτώση 0,30%), της K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC με 2.430 ευρώ (χωρίς μεταβολή), της THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY με 2.070 (χωρίς μεταβολή) και της CLR INVESTMENT FUND PUBLIC με 297,50 ευρώ (άνοδος 12,5%).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 4 κινούνταν ανοδικά, 3 πτωτικά και 3 παραμένουν αμετάβλητες

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 34.

Πηγή: ΚΥΠΕ