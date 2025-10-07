Συνολικά €200.000 σε τρεις νικητές των «Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2025» απονεμήθηκαν σήμερα σε τελετή στο Stelios Philanthropic Foundation στη Λευκωσία με τον Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου να συμμετέχει διαδικτυακά και τα βραβεία ν’ απονέμουν η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, μέλος του ΔΣ του ιδρύματος, και μια περσινή νικήτρια.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου το πρώτο βραβείο αξίας €100.000 απονεμήθηκε στο Γιώργο Χρυσοστομίδη για την εταιρεία δημιουργίας ιστοσελίδων Shopify “Shrine” https://shrine.io/, ΤΟ δεύτερο βραβείο €60.000 δόθηκε στη Χρυσταλλένα Πουλλή για την εταιρεία φυτικών καλλυντικών, “CP Herbalist” https://www.cpherbalist.com/ και τρίτο βραβείο αξίας €40.000 στους Harout Chouldjian και Παναγιώτη Φραντζέσκο για τη διεθνή διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ενδυμάτων διαμόρφωσης σιλουέτας, “Luxmery” https://theluxmery.com/

Σημειώνεται ότι τα «Stelios Awards for Young Entrepreneurs» φέτος σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών κι έχουν πλέον καταστεί θεσμός στην Κύπρο και σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Όπως αναφέρεται, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους τρεις νικητές των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2025 μέσω Zoom, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την υποστήριξή του για τη δυναμική της νέας γενιάς επιχειρηματιών της Κύπρου. Σημείωσε ότι η φετινή χρονιά κατέρριψε κάθε ρεκόρ με 77 καινοτόμες συμμετοχές, προσθέτοντας ότι η επιλογή των νικητών ήταν δύσκολη και αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη απόδειξη του ταλέντου και της δύναμης της νέας γενιάς.

Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, το δεύτερο βραβείο παρέδωσε η Ρένα Ρουβιθά Πάνου, μέλος του ΔΣ του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο και το τρίτο βραβείο απένειμε η Μαρία Λαφαζάνη, μία από τους περσινούς νικητές, προσδίδοντας στην τελετή έναν ξεχωριστό και συμβολικό χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Χρυσοστομίδης δήλωσε -σύμφωνα με το δελτίο Τύπου- ότι η στήριξη του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου προς τους νέους επιχειρηματίες αποτελεί εδώ και χρόνια ένα φωτεινό παράδειγμα για την κυπριακή κοινωνία και ταυτόχρονα έμπνευση «για όλους εμάς που προσπαθούμε να χτίσουμε τη δική μας επιχείρηση». Ανακοίνωσε ότι το χρηματικό ποσό δεν θα το διαθέσει στην επιχείρησή του, αλλά σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και σε νέους της γενιάς του, που έχουν ήδη ξεκινήσει τα δικά τους επιχειρηματικά εγχειρήματα και χρειάζονται αυτή την επιπλέον ώθηση για να συνεχίσουν.

Η Χρυσταλλένα Πουλλή είπε ότι για την CP Herbalist, το βραβείο αποτελεί πολύτιμη ώθηση για το μέλλον και με τα χρήματα θα αποκτήσουν νέο εξειδικευμένο μηχάνημα παραγωγής κρεμών, το οποίο θα ενισχύσει την παραγωγή, τις εξαγωγές και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Ενθαρρύνει, είπε, όλους τους νέους επιχειρηματίες να πιστέψουν τα όνειρά τους και να συμμετάσχουν στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs.

Οι Harout Chouldjian και Παναγιώτης Φραντζέσκος είπαν πως η βράβευση δεν είναι μόνο αναγνώριση της πορείας τους ως τώρα, αλλά και αφετηρία για ακόμα πιο φιλόδοξα βήματα. Το χρηματικό έπαθλο, ανέφεραν, θα το επενδύσουν μέσα από την TCC Ventures και τον e-Commerce aggregator που δημιούργησαν καθοδηγώντας νέους ταλαντούχους “A-players” στην Κύπρο, ως μελλοντικούς συνεργάτες σε διεθνώς ανταγωνιστικά brands.

Η σύζυγος του ΠτΔ, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη τόνισε στον χαιρετισμό της ότι τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας «είναι μια πράξη εμπιστοσύνης στους νέους ανθρώπους της Κύπρου, στην ικανότητά τους να παράγουν, να καινοτομούν και να εξελίσσονται. Η βράβευση αποτελεί το έναυσμα για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα, να εμπνευστούν, να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και να συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο του τόπου μας».

Πηγή : ΚΥΠΕ