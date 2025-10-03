Για υπόθεση απάτης μέσω πλαστής επιστολής, προειδοποιεί το κοινό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η ΚΤΚ, σε ανακοίνωση της, ενημερώνει το κοινό ότι κυκλοφορεί πλαστή επιστολή, η οποία φέρει διακριτικά και λογότυπα της Τράπεζας και με την οποία ζητείται η καταβολή χρημάτων από τους παραλήπτες της.

Η επιστολή, όπως τονίζεται, δεν προέρχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπενθυμίζει το κοινό ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητά άμεση καταβολή χρημάτων από μεμονωμένους πολίτες.

Το κοινό, καταλήγει η ανακοίνωση, καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και, σε περίπτωση που λάβει παρόμοιο έγγραφο, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου και να ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ