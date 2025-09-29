Σε 24ωρη απεργία κατήλθαν τη Δευτέρα οι Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), αντιδρώντας στην απόφαση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας να τους αναθέσει «αυθαίρετα» καθήκοντα, που ανήκουν στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

«Δεν υπάρχει πιθανότητα με την υφιστάμενη κατάσταση να κάνουμε ούτε ένα χιλιοστό πίσω», δήλωσε ο Γραμματέας του Κλάδου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ, Κωνσταντίνος Καμπουράκος, ξεκαθαρίζοντας ότι η αντίδραση δεν στρέφεται κατά των αναπήρων ή των προγραμμάτων υποστήριξης, αλλά στην εσφαλμένη και βεβιασμένη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς διάλογο.

Οι απεργοί ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης που μεταθέτει στις ΥΚΕ την ευθύνη για τη λειτουργία των «Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης», ενός προγράμματος που, όπως επισημαίνουν, ανήκει καθ’ ύλην στο αρμόδιο και εξειδικευμένο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με Αναπηρία.

Δεκάδες λειτουργοί των ΥΚΕ συγκεντρώθηκαν στις 10:00 έξω από το κτήριο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κρατώντας πλακάτ στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Κράτος πρόνοιας στην πράξη και όχι στα χαρτιά», «Οι ανάπηροι μας αξίζουν ποιότητα και όχι προχειρότητα», «Μην βυθίζετε τις ΥΚΕ στην κρίση και την εσωστρέφεια», «Διάλογος και όχι αυταρχισμός» και «Σεβασμός στον Λειτουργό».

Καταγγελίες για «εκφοβισμό» και «αυθαιρεσία»

------------------------------------------

Οι εκπρόσωποι των λειτουργών καταγγέλλουν ότι η απόφαση «ελήφθη μονομερώς και καταχρηστικά», χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση, ενώ συνοδεύτηκε από απειλές πειθαρχικών διώξεων.

Ο κ. Καμπουράκος υποστήριξε ότι «ο κ. Νικολαΐδης (Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας) έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα εκφοβισμού απέναντι στους λειτουργούς, παρακούοντας ακόμη και τις οδηγίες της ίδιας της Υφυπουργού», αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι αιτήθηκαν γραπτές διαβεβαιώσεις πως δεν θα υποστούν πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά αυτές δεν δόθηκαν ποτέ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους η Πρόεδρος του Κλάδου Κοινωνικών Υπηρεσιών της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Άντρη Ματθαίου, ανέφερε ότι παρά τις προφορικές υποσχέσεις της Υφυπουργού για «πάγωμα» του προγράμματος, οι λειτουργοί έλαβαν τελικά γραπτές οδηγίες, μετά τη λήξη του ωραρίου της περασμένης Παρασκευής, με «απειλητικό και εκφοβιστικό ύφος».

«Η σημερινή απεργία δεν είναι ούτε ξαφνική, ούτε αβασάνιστη. Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο φόρτος στις ΥΚΕ έχει ξεφύγει. Έχουν φορτώσει στις πλάτες μας άσχετα καθήκοντα, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον βασικό μας ρόλο, την προστασία παιδιών, οικογενειών, θυμάτων βίας, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Προειδοποίησε ότι η υποβάθμιση του ρόλου των ΥΚΕ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τις ευπαθείς ομάδες, λέγοντας ότι «αν δεν μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να έχουμε θύματα».

«Αυτό είναι εξωφρενικό. Δεν ζητούμε τίποτα παράλογο. Ζητούμε να επιστρέψουν τα καθήκοντα εκεί που ανήκουν, στις αρμόδιες υπηρεσίες», είπε.

Τα αιτήματα των απεργών

-------------------------

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ΥΚΕ διατυπώνουν δύο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις, οι οποίες είναι η οριστική ανάκληση της απόφασης ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στις ΥΚΕ, καθώς και η έναρξη θεσμικού διαλόγου, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για την αφαίρεση όλων των «άσχετων καθήκοντων», που έχουν επιφορτιστεί οι λειτουργοί τα τελευταία χρόνια.

«Εμείς δεν είμαστε απέναντι στα προγράμματα. Απλώς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα τα αναλάβουμε. Αυτή είναι η γραμμή μας», υπογράμμισε ο κ. Καμπουράκος.

Σύμφωνα με τον κ. Καμπουράκο, «τα συγκεκριμένα προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης τα τρέχει εδώ και χρόνια το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», εκφράζοντας την άποψη ότι η απόφαση να τα αναλάβουν οι ΥΚΕ «είναι λανθασμένη και επιβαρύνει επιπλέον ένα ήδη υπερφορτωμένο προσωπικό».

Σημείωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα ξεκινούν με «έξι περιπτώσεις» και καταλήγουν σε «έξι εκατοντάδες», τονίζοντας πως μια τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν είναι διαχειρίσιμη ούτε δίκαιη.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η κ. Ματθαίου είπε ότι «δεν έχει επικοινωνήσει κανένας μαζί μας και σε σημερινές δηλώσεις της, η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι».

«Επομένως, σε τι διάλογο να μπούμε; Απλώς περιμένουν να υποκύψουμε», δήλωσε.

Νέα πιο δυναμικά μέτρα αν δεν υπάρξει ανταπόκριση

-------------------------------------------

Οι εκπρόσωποι των Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών ξεκαθάρισαν ότι εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προχωρήσουν σε νέα πιο δυναμικά μέτρα.

Τόνισαν πως «η σημερινή απεργία δεν στρέφεται κατά των ΑμεΑ αλλά στοχεύει στην ορθολογική λειτουργία του κράτους πρόνοιας, ώστε όλες οι ευάλωτες ομάδες να εξυπηρετούνται από τους σωστούς επαγγελματίες, στον σωστό τομέα».

