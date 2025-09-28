Σε 24ωρη στάση εργασίας κατέρχονται τη Δευτέρα, 29/9/2025, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως αναφέρει ο Κλάδος στην ανακοίνωση που κοινοποιεί την απόφαση για λήψη μέτρων, η στάση εργασίας έρχεται ως απάντση στον ορισμό των ΥΚΕ ως συντονιστές για της σύμβαση που αφορά τη δημιουργία ατομικών προγραμμάτων ατόμων με αναπηρία, αντί του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για Άτομα με αναπηρία (ΤΚΕΑΑ). Αναφέρει ότι ο ρόλος αυτός δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητες των ΥΚΕ.

Σημειώνοντας ότι ο Κλάδος χαιρέτισε την απόφαση για δημιουργία ατομικών προγραμμάτων ατόμων με αναπηρία, δηλώνει αντίθεση με τον συντονισμό της σύμβασης από τις ΥΚΕ, αναφέροντας ότι αυτή ήταν απόφαση που έλαβε «ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννης Νικολαΐδης, μονομερώς και άδικα».

«Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε, και δημόσια μέσω του υπεύθυνου τύπου του Υφυπουργείου, ότι το θέμα μεταφοράς αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στο ΤΚΕΑΑ, θα επανεξεταστεί την Δευτέρα 29/09/2025 και λάβαμε την υπεύθυνη απόφαση να δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία στον διάλογο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΔΥ.

Προσθέτει, όμως, ότι «ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αποφάσισε να δυναμιτίσει τον διάλογο, επιλέγοντας να αγνοήσει ή/και να αδιαφορήσει για την απόφαση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας».

«Ως ΔΣ του κλάδου, με υπευθυνότητα, έχουμε ζητήσει με κάθε τρόπο όπως ο ΓΔ, εφαρμόσει τις θέσεις της ΥΦΚΠ, αναμένει τις εξελίξεις και αποκλιμακώσει την κατάσταση, δίνοντας χώρο στο διάλογο. Ωστόσο ακόμα και έως τώρα δεν διαφαίνεται από μέρους του οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από το να τραβήξει την κατάσταση στα άκρα, βυθίζοντας το ΥΦΚΠ και τις ΥΚΕ στην κρίση και την εσωστρέφεια», συνεχίζει η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι γι' αυτό ο Κλάδος οδηγήθηκε στην απόφαση για 24ωρη προειδοποιητική απεργία και εκδήλωση διαμαρτυρίας του προσωπικού στο κτήριο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Διαβάστε επίσης: Αρχή για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού με 17 συμμετέχοντες την 1η Οκτωβρίου