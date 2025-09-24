Τα επόμενα βήματα των εργαζομένων σε σχέση με την προάσπιση του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA) αποφασίζουν την Τετάρτη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, στη νέα πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που ορίστηκε για τις 10 το πρωί στο οίκημα της ΣΕΚ.

ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ θα ενημερώσουν τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τις εξελίξεις και θα αξιολογήσουν τα δεδομένα, με την απόφαση για επέκταση των μέτρων να είναι πιθανή. «Είναι πιθανό να ληφθούν αποφάσεις που να οδηγούν σε επέκταση ή κορύφωση των μέτρων», είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν είχαν λάβει νέα πρόσκληση από τον Υπουργό Εργασίας για νέα συνάντηση για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι μία συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη βδομάδα και αναμενόταν ο καθορισμός και δεύτερης συνάντησης. «Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η όλη διαδικασία. Αν έχουμε πρόσκληση από τον Υπουργό θα ανταποκριθούμε», είπε.