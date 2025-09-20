Η νέα αναβάθμιση από τον οίκο Μorningstar DBRS της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει την ορθολογική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος, η οποία βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις αναπτυξιακές πρακτικές, αλλά και τη δυναμική και ανθεκτικότητα που εμφανίζει η οικονομία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο σοβαρές προκλήσεις και αβεβαιότητες, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός.

Αναφέρει ότι πρόκειται για την δεύτερη αναβάθμση του Οίκου μέσα στο 2025 για την Κύπρο και φέρνει το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στην βαθμίδα «Α» από «Α(low)», καταδεικνύοντας ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Ο κ. Κεραυνός αναφέρει στην γραπτή του δήλωση ότι οι αναβαθμίσεις αυτές, δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην οικονομία και οδηγούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

"Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει σωστές οικονομικές πολιτικές βασισμένες στη δημοσιονομική πειθαρχία, που μας επιτρέπουν να διατηρούμε συνθήκες ασφαλείας στην οικονομία και να εφαρμόζουμε μια κοινωνική πολιτική που στηρίζει και ανακουφίζει τις ευάλωτες ομάδες και την μικρομεσαία τάξη", αναφέρει.

Η αναβάθμιση του Οίκου

Το Υπουργείο Οικονομικών εξάλλου σε άλλη ανακοίνωση αναφέρει ότι ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar, αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από “Α(Low)” σε “Α” και αναθεώρησε την προοπτική από «θετική» σε «σταθερή».

Σύμφωνα με το Υπουργείο ο Οίκος αιτιολογεί την απόφασή του στην απότομη μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Το ποσοστό χρέους της Γενικής Κυβέρνησης ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε από 96.5% τον Δεκέμβριο του 2021 σε 64.3% τον Μάρτιο του 2025, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών πλεονασμάτων και των υψηλών ρυθμών αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, τα οποία προέρχονται από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις αυξανόμενες εξαγωγές του τομέα των υπηρεσιών.

"Κοιτώντας μπροστά, ο οίκος αναμένει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραμείνει σε σταθερή πτωτική τάση, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός είναι πιθανό να συνεχίσει να καταγράφει μεγάλα πλεονάσματα και οι οικονομικές προοπτικές να παραμένουν ευνοϊκές", αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Προσθέτει ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα επωφελούνται όχι μόνο από τους κυκλικούς ευνοϊκούς παράγοντες, αλλά και από διαρθρωτικές βελτιώσεις στα έσοδα, όπως η αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος κυρίως λόγω της μετεγκατάστασης αρκετών εταιρειών στην Κύπρο.

Η Ετήσια Έκθεση Προόδου της κυβέρνησης από τον Απρίλιο του 2025 προβλέπει το ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης στο 3.5% του ΑΕΠ το 2025 και στο 3.7% την περίοδο 2026-2028, προσθέτει. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο 43.3% του ΑΕΠ το 2028, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, με βάση τον Οίκο DBRS.

Eπίσης το Υπουργείο αναφέρει ότι η αναθεώρηση της προοπτικής σε «σταθερή» αντανακλά την άποψη του οίκου ότι ο κίνδυνος παραμένει σε γενικές γραμμές ισορροπημένος. Οι αξιολογήσεις της Κύπρου υποστηρίζονται από ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, την ισχυρή οικονομική κατάσταση του εγχώριου τραπεζικού τομέα, τις συνετές δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και από τη μέτρια επιβάρυνση από τόκους, αναφέρει.

Επιπλέον, παρόλο ότι οι δείκτες διακυβέρνησης έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι ο οίκος DBRS Morningstar εξακολουθεί να θεωρεί την ένταξη της χώρας στην ΕΕ ως σημαντικό θεμέλιο για την ποιότητα των θεσμών της.

Από την άλλη πλευρά, αναφέρει, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου συνεχίζουν να περιορίζονται λόγω του μικρού μεγέθους της οικονομίας της, που βασίζεται στις υπηρεσίες, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, του συγκριτικά χαμηλού επιπέδου παραγωγικότητας της εργασίας της οικονομίας, καθώς και του σημαντικού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εξαιρουμένων των εταιρειών ειδικού σκοπού).

Πηγή: ΚΥΠΕ