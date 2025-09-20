Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας κατά τις επαφές του στο Τορόντο και συγκεκριμένα τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, το σταθερό φορολογικό και επενδυτικό πλαίσιο, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την εύκολη πρόσβαση σε εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και τις δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς αιχμής, αναφέρει ο ΚΕ Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε γραπτή δήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Τορόντο, στο πλαίσιο της στρατηγικής εκστρατείας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, ο Εκπρόσωπος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Prem Watsa, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Κύπρο και συμμετείχε σε σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με κορυφαίους επιχειρηματίες και επενδυτές, προσκεκλημένους της Fairfax, καθώς και σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την PWC Καναδά και το Γαλλοκαναδικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι η επίσκεψη συνέπεσε με την αναβάθμιση της οικονομίας από A (Low) σε A, από τον Οίκο DBRS, "που έρχεται να προστεθεί σε μια ακολουθία διαδοχικών αναβαθμίσεων από όλους τους μεγάλους διεθνείς Οίκους".

Ο Εκπρόσωπος σημειώνει εξάλλου ότι η συνδυαστική συγκυρία της παρουσίας του Προέδρου στο Τορόντο και της ανακοίνωσης της αναβάθμισης από τον DBRS υπογραμμίζει τον διπλό στόχο της Κυβέρνησης δηλαδή την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και την εδραίωση της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και στρατηγικών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή, με μια δυναμική οικονομία που δημιουργεί προοπτικές και προσφέρει υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ