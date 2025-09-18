Η Κυβέρνηση πρέπει να τεκμηριώσει τη νομιμότητα της πρότασής της για επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση, απευθυνόμενη στον Γενικό Εισαγγελέα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Κληθείς να σχολιάσει τη νομική γνωμάτευση του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη που ζητήθηκε από την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, σύμφωνα με την οποία "η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως", ο κ. Μάτσας είπε ότι η Κυβέρνηση πρέπει "να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει τη συγκεκριμένη ένδειξη μέσω της Γενικής Εισαγγελίας. Ελπίζω ότι δεν θα επιβεβαιωθεί η προχειρότητα της εξαγγελίας, η οποία δημιούργησε προσδοκίες στον κόσμο", πρόσθεσε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι οι συντεχνίες τοποθετήθηκαν από την πρώτη στιγμή σε σχέση με τη συγκεκριμένη εξαγγελία. "Δώσαμε εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην πράξη την προοπτική της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ, με στόχο να καλύψουμε το σύνολο των εργαζομένων. Η νομική προσέγγιση του ζητήματος από την Κυβέρνηση θα πρέπει να τεκμηριωθεί και μέσα από τη νομιμότητα της. Είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει η Γενική Εισαγγελία", ανέφερε.

Ο κ. Μάτσας πρόσθεσε ότι "δυστυχώς, ο τρόπος χειρισμού και τούτου του ζητήματος θέτει σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων. Αυτό δυστυχώς είναι επιβεβαιωμένο", είπε, σημειώνοντας ότι "αυτή είναι μια διαπίστωση που πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση".

Πηγή: ΚΥΠΕ