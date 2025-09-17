Την προσπάθεια για φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο συζήτησαν την Τετάρτη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, και αντιπροσωπεία της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων (FISC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο.

Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, καλωσόρισε την αντιπροσωπεία της Επιτροπής FISC, προσθέτοντας ότι μια σημαντική συζήτηση λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. «Θέλουμε την καθοδήγησή σας, την κατεύθυνσή σας, τη συμβολή σας, τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας για το πώς θα τη βελτιώσουμε, όχι μόνο για να βελτιωθεί η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και για την ουσία της φορολογικής μεταρρύθμισης, τα οφέλη, τις αιτίες, τις προκλήσεις», επεσήμανε, εκφράζοντας την ελπίδα της για μια πολύ σημαντική συζήτηση με την αντιπροσωπεία του FISC.

Αναφερόμενη στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο για τις προτάσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την πεποίθησή της «ότι μπορούμε να δώσουμε έμφαση στις ομάδες που πρέπει να συμπεριληφθούν στη φορολογική μεταρρύθμιση», όπως οι φοιτητές, οι οικογένειες με παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Σημείωσε ότι θέλουν να δουν πώς μπορούν αυτές οι ομάδες να επωφεληθούν από τη φορολογική μεταρρύθμιση ανάλογα με το εισόδημά τους, σημειώνοντας ότι δεν θέλουν να δυσκολέψουν τα πράγματα για τις εταιρείες και τη βιομηχανία γενικότερα.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι πρέπει να ληφθούν προσεκτικές αποφάσεις σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει αγωνιστεί για να διαφυλάξει τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και ευημερία μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της αντιπροσωπείας FISC στην Κύπρο και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής FISC, Κίρα Πίτερ-Χάνσεν, σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία επισκέπτεται την Κύπρο για να κατανοήσει το έργο που επιτελείται σχετικά με τη φορολογική μεταρρύθμιση, να κατανοήσει καλύτερα την Κύπρο ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να κατανοήσει τις πολιτικές προτεραιότητες και την κατάσταση του Κοινοβουλίου και να δει πώς λειτουργεί το φορολογικό σύστημα της Κύπρου.

Πρόσθεσε επίσης ότι η αντιπροσωπεία FISC έχει συναντηθεί με εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνδικάτα και οικονομολόγους στον τομέα της φορολογικής διοίκησης. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή προσπαθεί να συνεργαστεί με αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, προσθέτοντας ότι κάθε χρόνο διοργανώνει ένα φορολογικό συμπόσιο, όπου τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων καλούνται να συμμετάσχουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ