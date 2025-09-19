«Η Γάζα φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί: Πρώτα πεθαίνουν τα παιδιά»

Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γάζας, ότι θα χρησιμοποιήσει πρωτοφανή ισχύ στις επικείμενες επιθέσεις, απηύθυνε ο ισραηλινός στρατός. Την ίδια ώρα, σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη, ενώ η ευρεία χερσαία ισραηλινή επιχείρηση ισοπέδωσης, με κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών», βρίσκεται στην τέταρτη ημέρα της και οι κάτοικοι της Γάζας οδηγούνται «από τη μία κόλαση στην άλλη».

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση πλήρους κατάληψης της πόλης της Γάζας, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Γάζας αναφέρουν ότι οι συνθήκες επιδεινώνονται, καθώς η περιοχή γεμίζει με όλο και περισσότερους εκτοπισμένους.

Σύμφωνα με αναφορές, δύο παιδιά σκοτώθηκαν κι αρκετά άλλα τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινές επιθέσεις σε σκηνές της ζώνης, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια.

«Ζούμε σε τόσο σκληρές συνθήκες που ούτε ένα ζώο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει», λέει η Σίλβια αλ-Σουράφι, η οποία αναγκάστηκε να καταφύγει στο νότιο τμήμα της Γάζας αυτή την εβδομάδα.

«Νομίζαμε ότι αυτές οι ανθρωπιστικές ζώνες για τις οποίες μιλούσαν θα είχαν νερό και σκηνές. Αναγκαστήκαμε να υπακούσουμε για να σώσουμε τις ζωές μας, αλλά καταλήξαμε να ζούμε στο δρόμο».

«Είναι τόσο άδικο», προσθέτει πικρά η μητέρα των δύο παιδιών.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι καλούνται τώρα να στριμωχτούν σε μόλις το 13% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι οικογένειες φεύγουν από μια κόλαση για να καταλήξουν σε μια άλλη», λέει η Τέσα Ίνγκραμ της Unicef στο BBC, τονίζοντας το τραύμα και το καθημερινό άγχος για τα παιδιά.

«Οι οικογένειες με τις οποίες μιλάω μου λένε ότι οι ασθένειες εξαπλώνονται μεταξύ των παιδιών τους, που είναι συνεχώς άρρωστα και πεινασμένα», συνεχίζει από το αλ-Μαουάσι.

«Οι περισσότεροι μου λένε ότι τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, το οποίο συνήθως προέρχεται από μια κοινοτική κουζίνα. Είναι ρύζι ή φακές. Οι γονείς λένε ότι συχνά παραλείπουν να φάνε μέρος αυτού του γεύματος, ώστε να μπορούν να φάνε τα παιδιά τους. Ακούω ότι οι άνθρωποι περπατούν για ώρες για να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό».

«Η Γάζα φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί: Πρώτα πεθαίνουν τα παιδιά»

Ο Khalil al-Daqran, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Μαρτύρων στην κεντρική Γάζα, λέει ότι η πολιτική της πείνας που εφαρμόζει το Ισραήλ συνεχίζεται «με τα παιδιά να πεθαίνουν πρώτα», καθώς και οι έγκυες γυναίκες και οι ηλικιωμένοι.

Μιλώντας στο Al Jazeera, είπε ότι η κατάσταση είναι «πολύ τραγική», ειδικά μετά την εντατικοποίηση των επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων που ανάγκασαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν έχουν τροφή, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει την κρίση», είπε ο εκπρόσωπος. «Η Γάζα καίγεται και ο κόσμος παρακολουθεί».

Ο Αλ-Ντακράν είπε ότι οι άνθρωποι στο βόρειο τμήμα «προτιμούν τον θάνατο από τη φυγή προς το νότο», καθώς εκεί δεν υπάρχει χώρος ούτε δημόσιες υπηρεσίες.

Για «άνευ προηγουμένου βία» προειδοποιεί ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει χρήση «ισχύος άνευ προηγουμένου» στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου διεξάγει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, και ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου κατά της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, ζητώντας από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί και «να ενωθεί με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που έχουν απομακρυνθεί προς την ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν με πρωτοφανή δύναμη εναντίον της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η μόνη δυνατή διαδρομή προς τα νότια ήταν μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προέτρεψε τους κατοίκους να «αδράξουν αυτή την ευκαιρία και να ενωθούν με τις εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή».

«Περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας εν αναμονή αυξημένων βομβαρδισμών και μαχών κατά της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα (19/09) ότι «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, κατευθυνόμενοι προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Αυγούστου, όταν ο ΟΗΕ υπολόγισε τον πληθυσμό εκεί σε περίπου ένα εκατομμύριο.

Η εκτίμηση που δίνει ο ισραηλινός στρατός για αρκετές ημέρες αναφορικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί θεωρείται υπερβολικός από τη Χαμάς και από τη Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία λειτουργεί υπό την εξουσία της.

BREAKING:



Israel is exterminating Palestinians in Gaza, after deliberately cutting off internet and communication networks.



This is an American-backed, American-funded Holocaust.



pic.twitter.com/EjGR9X8Ue2 — sarah (@sahouraxo) September 18, 2025

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera, Guardian, BBC