To επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως που καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων καταβάλλεται στα πλαίσια του Νόμου και με τις ορθές διαδικασίες και οι δικαιούχοι το λαμβάνουν νομότυπα και καλόπιστα, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση, αναφορικά με δημοσιεύματα σε σχέση με ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορούν στο επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως που καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι «η σχετική νομοθεσία προβλέπει την παραχώρηση του επιδόματος αυτού, χωρίς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με το ποσό καταβολής».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι με στόχο τη διασφάλιση ακόμα μεγαλύτερης διαφάνειας, και έπειτα από σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «προχώρησε σε αλλαγή της διαδικασίας, και η καταβολή του ποσού του εν λόγω επιδόματος διενεργείται κατόπιν προσκόμισης παραστατικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων». Σημειώνει ότι, οι επηρεαζόμενοι συμμορφώνονται πλήρως με την αναθεωρημένη διαδικασία, υποβάλλοντας οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ζητηθούν από το Υπουργείο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που προβλέπεται σε νομοθεσία για τους εν ενεργεία Βουλευτές αφορά τα καθήκοντα τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και δεν σχετίζεται ούτε συγκρούεται με το υπό αναφορά επίδομα, το οποίο καταβάλλεται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική ή άλλη βάση που να προβλέπει ότι αυτό πρέπει να περιορίζεται.

«Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ούτε παρατυπία, ούτε διπλή καταβολή του ίδιου επιδόματος», προσθέτει.

Τέλος, τo Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίες «πάντοτε αξιολογούνται με θετική προσέγγιση».

Διαβάστε ακόμη: «Σκιές» στο Υπουργείο Οικονομικών – Έκθεση-καταπέλτης από τον Γενικό Ελεγκτή