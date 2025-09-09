Η Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 33/2025 του Γενικού Ελεγκτή φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από ευρήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση δημόσιων πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συμβάσεις εκατομμυρίων, «κατά χάριν» χορηγίες χωρίς κριτήρια και αδρανείς κρατικές εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν αναξιοποίητα.

Το συμβόλαιο με τον ΟΠΑΠ και τα αδιάθετα κέρδη

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η νέα 15ετής σύμβαση με τον ΟΠΑΠ. Ο Γενικός Ελεγκτής εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσο το αρχικό ετήσιο τέλος άδειας καθορίστηκε με όρους αγοράς, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο απώλειας σημαντικών εσόδων για το κράτος.

Παράλληλα, «θολό τοπίο» παραμένει γύρω από τα αδιάθετα κέρδη της περιόδου 2013–2024, ύψους περίπου €9 εκατ., με την Υπηρεσία να προειδοποιεί για πιθανή παράνομη κρατική ενίσχυση.

Παρεμβάσεις στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Ανησυχία προκαλεί η διαπίστωση ότι το Υπουργείο υπέδειξε τρόπους χειρισμού σε δέκα υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά την ξεκάθαρη απαγόρευση από τις δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και οι εισηγήσεις δεν υιοθετήθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ, το γεγονός καταγράφεται ως σαφής παρέμβαση στην ανεξαρτησία της εταιρείας.

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Στο μικροσκόπιο τέθηκε και η συμφωνία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τη διαχείριση κυβερνητικών ομολόγων. Η έκθεση σημειώνει πως η νέα σύμβαση δεν βασίζεται σε πραγματικούς όρους αγοράς, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ενόψει της επικείμενης ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ.

«Κατά χάριν» χορηγίες και άνιση μεταχείριση

Παρά τις βελτιώσεις στη διαδικασία αξιολόγησης, συνεχίζονται οι καταβολές «κατά χάριν» ποσών χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ετήσια επιχορήγηση €250.000 και η δωρεάν παραχώρηση κτηρίου στον ιδιωτικό πολιτιστικό οργανισμό Ριάλτο. «Η πρακτική αυτή δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους πολιτιστικούς φορείς», υπογραμμίζει η έκθεση.

Κρατική εταιρεία-φάντασμα

Η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων, που ανήκει στο κράτος, παραμένει αδρανής από το 1974, αν και διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας €12,6 εκατ.. Ο Ελεγκτής εισηγείται τη διάλυσή της και την αξιοποίηση των ακινήτων για το δημόσιο συμφέρον.

Δημόσια Διοίκηση: καθυστερήσεις και κόστος

Η μεταρρύθμιση για την ευέλικτη απασχόληση παραμένει στάσιμη, με τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί με αυξημένο κόστος, αφού από το 2020 αδυνατεί να βρει κατάλληλους χώρους για μεταστέγαση.

Επιδόματα χωρίς δικαιολογητικά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι μέχρι και τον Μάρτιο του 2024 καταβάλλονταν επιδόματα για ιδιαιτέρες γραμματείς σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ζητήσει γνωματεύσεις για τη δυνατότητα ανάκτησης των ποσών.

Πολιτική διάσταση

Τα ευρήματα αναμένεται να πυροδοτήσουν πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να βρίσκει «λαβή» για σφοδρή κριτική σε ζητήματα διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου προειδοποιεί ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες διορθωτικές κινήσεις, η Δημοκρατία κινδυνεύει με απώλεια σημαντικών πόρων και περαιτέρω υπονόμευση της αξιοπιστίας των θεσμών.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ