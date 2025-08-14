Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας στο 3,3% για το 2ο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι σημαντικά ψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στο 3,3% (στοιχεία εποχικά διορθωμένα) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, και στο 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου της τάξης του 3,3% για το 2ο τρίμηνο του 2025, είναι σημαντικά υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι στο 1,4% και 1,5% της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για το 1ο εξάμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υπολογίζεται στο 3,2%.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, «τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ξανά ότι η κυπριακή οικονομία σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω κυρίως των γεωπολιτικών εξελίξεων, συνεχίζει να καταγράφει σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Σημειώνει, επίσης, ότι η διατήρηση της συνετούς και πειθαρχημένης δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης από την Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) «θα συμβάλουν στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, ώστε η Κύπρος, ως μια μικρή και ανοικτή οικονομία, να συνεχίσει να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον και να δημιουργήσει της συνθήκες για επιτυχή διαχείριση των εσωτερικών μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και η δημογραφική πολιτική».

