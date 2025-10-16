Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και θα καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.