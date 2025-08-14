Στο 3,3% ανέρχεται ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, μη εποχικά προσαρμοσμένος, υπολογίζεται στο 3,6%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στους τομείς «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: ΚΥΠΕ