Μια βραδιά λάμψης και προσφοράς από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και τη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά το φιλανθρωπικό δείπνο «The Glowmorous Dinner», που συνδιοργάνωσαν το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και η Μαρίνα Αγίας Νάπας, την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2026, στο εντυπωσιακό Event Center της Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 30 χρόνων ζωής και προσφοράς του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους. Παράλληλα, στόχο είχε την οικονομική ενίσχυση του Εξειδικευμένου Κέντρου Παιδικού Καρκίνου του Ιδρύματος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποστολή του για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα.

Τη βραδιά έντυσε μουσικά η αγαπημένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια Πέγκη Ζήνα, η οποία μαζί με την ομάδα της χάρισε στο κοινό ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας.

Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Μαρίνα Αγίας Νάπας, η οποία φιλοξένησε το φιλανθρωπικό δείπνο στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δέσμευσή της να στηρίζει δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και πρωτοβουλίες που προάγουν την ευημερία της κυπριακής κοινωνίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, ακαδημαϊκοί, ιατροί, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και πλήθος φίλων και υποστηρικτών του Ιδρύματος, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: να χαρίσουμε περισσότερη ελπίδα στα παιδιά που δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Το «The Glowmorous Dinner» απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι όταν η κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ενώνονται με κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αλλαγή. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μετατρέπεται σε ελπίδα και κάθε συμμετοχή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά, σε έναν κόσμο γεμάτο παιδικά χαμόγελα.

Σύμμαχος: ALLWYN

Πλατινένιος Χορηγός: CYPRUS AIRWAYS

Χρυσοί Χορηγοί: AP Group of Companies, Eurobank, CPO Group of Companies

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean

Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Grecian Park Hotel

Χορηγός επικοινωνίας: Η Τηλεόραση Σίγμα και το Ράδιο Πρώτο.