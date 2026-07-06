Η MetLife Κύπρου διορίζει τον κ. Παναγιώτη Δημητριάδη ως Γενικό Διευθυντή για την περαιτέρω ανάπτυξη και τον πελατοκεντρικό μετασχηματισμό

Η MetLife Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Δημητριάδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Ο Παναγιώτης Δημητριάδης, Vice President of Modelling and Actuarial Solutions (MAS) EMEA, αναλαμβάνει την ηγεσία της εταιρείας στην Κύπρο από την 1η Ιουλίου 2026, παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά του. Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο κ. Δημητριάδης διαθέτει ισχυρή τεχνική κατάρτιση, διεθνή εμπειρία και αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες.

Με παρουσία στην Κύπρο για περισσότερες από επτά δεκαετίες, η MetLife στηρίζει διαχρονικά ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να προστατεύουν ό,τι έχει μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Υπό την ηγεσία του κ. Δημητριάδη και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική New Frontier της MetLife, η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει αυτή την κληρονομιά μέσω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της περαιτέρω ενδυνάμωσης των δικτύων διανομής, της αναβάθμισης της εμπειρίας πελάτη και της επένδυσης σε καινοτόμες λύσεις προστασίας που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο.

Η Nuria Garcia, Regional President EMEA και Head of Global Sustainability, δήλωσε: «Ο Παναγιώτης είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης που συνδυάζει βαθιά γνώση του ασφαλιστικού κλάδου με πάθος για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ανθρώπων. Καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας New Frontier, είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο, στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής μας προσέγγισης και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την εταιρεία και τους ανθρώπους μας.»

Ο κ. Δημητριάδης δήλωσε: «Αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο που είναι για μένα μεγάλη τιμή, με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εταιρεία μας και τους πελάτες μας. Μαζί με τους ανθρώπους της MetLife Κύπρου, που αποτελούν τη δύναμή μας, θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, προσφέροντας λύσεις που κάνουν ουσιαστική διαφορά και παρέχουν στους πελάτες μας τη σιγουριά που χρειάζονται για να προστατεύσουν το παρόν τους και να χτίσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση.»