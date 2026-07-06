Aπό την HP Inc.

Η CBS IT Systems Cyprus τιμήθηκε από την HP Inc. στα πλαίσια του HP Annual Partner Event 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Βοτανικό Πάρκο Αττικής, λαμβάνοντας το βραβείο «Reseller of the Year – Computing» για την Κύπρο. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή και διαχρονική συνεργασία των δύο εταιρειών, καθώς και την εξαιρετική επίδοση της CBS IT Systems Cyprus στην προώθηση των λύσεων HP Computing στην κυπριακή αγορά.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager Cyprus της CBS IT Systems Cyprus, ο οποίος δήλωσε: «Η βράβευση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνέπεια και τη στρατηγική κατεύθυνση της CBS IT Systems Cyprus στην αγορά, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει ως κορυφαίος τεχνολογικός συνεργάτης της HP στην Κύπρο. Συνεχίζουμε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής αξίας τεχνολογικών λύσεων για τους πελάτες μας.»

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της CBS IT Systems Cyprus ως ενός από τους κορυφαίους συνεργάτες της HP στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά και τη δέσμευσή της να προσφέρει προηγμένες λύσεις Computing και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους τομείς των υποδομών πληροφορικής, του σύγχρονου χώρου εργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.