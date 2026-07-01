Τη διαχρονική της δέσμευση για στήριξη της εκπαίδευσης, της αριστείας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, επιβεβαίωσε ο Όμιλος Cyfield συμμετέχοντας ως ένας εκ των μεγαλύτερων χορηγών στην τελετή βράβευσης των αρίστων φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 18 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Cyfield προσέφερε δύο σημαντικά βραβεία, αναγνωρίζοντας την πρόοδο, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αγαστή συνεργασία. Συγκεκριμένα, το βραβείο Cyfield για την καλύτερη προοδευτική επίδοση, ύψους €1000, απονεμήθηκε στην τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μαρία Κωνσταντίνου. Παράλληλα, το βραβείο για την πρώτη καλύτερη ομαδική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου», Μέρος Πολιτικής Μηχανικής, ύψους €3000, δόθηκε στους Άννα Βιολάρη, Άντρια Δημητριάδη και Μάριο Μιλτιάδους.

Τα βραβεία απένειμε εκ μέρους της Cyfield η εκτελεστική διευθύντρια του Ομίλου, κα. Έφη Χρυσοχού, η οποία συνεχάρη τους βραβευθέντες φοιτητές για τις επιδόσεις τους , ενώ τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Η εν λόγω πρωτοβουλία του Ομίλου εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της για διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, με στόχο να συμβάλλει ενεργά και έμπρακτα στη διαμόρφωση των επαγγελματιών του αύριο.