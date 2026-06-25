Στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026

Με το Silver Award στην κατηγορία «The Best Use of Video» διακρίθηκε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026, για την καμπάνια που δημιουργήθηκε με στόχο να εκφράσει ένα μεγάλο και ειλικρινές «ευχαριστώ» στους εθελοντές δότες μυελού των οστών, οι οποίοι προσφέρουν δεύτερες ευκαιρίες ζωής σε ασθενείς στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας, της αφοσίωσης των ανθρώπων του και των αξιών που υπηρετεί διαχρονικά.

Ξεχωριστή συγκίνηση προκάλεσε η συμμετοχή στο βραβευμένο βίντεο μιας νεαρής γυναίκας, η οποία θεραπεύτηκε χάρη σε μεταμόσχευση από συμβατό εθελοντή δότη. Σήμερα, ως επιτυχημένη δικηγόρος, αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι πίσω από κάθε δωρεά κρύβεται μια ζωή που συνεχίζεται, ένα όνειρο που πραγματοποιείται και ένα μέλλον που ξαναγράφεται.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος η κ. Τζιούλη Κιτρομιλίδου, Υπεύθυνη Προσωπικού, και η κ. Νεκταρία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους τους ανθρώπους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και, πάνω απ' όλα, στους εθελοντές δότες, τους πραγματικούς ήρωες της ιστορίας μας, που με μια πράξη αγάπης χαρίζουν ελπίδα και ζωή σε συνανθρώπους μας.

Γιατί κάθε δότης είναι μια ιστορία ζωής που συνεχίζεται.