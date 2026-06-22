Οικοδομώντας μια πολωνοκυπριακή πρωτοβουλία ανοικτής θαλάσσης που καθοδηγείται από το πάθος, την απόδοση και το μακροπρόθεσμο όραμα

Η Nireas, μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και συνεργασίας, θα συμμετάσχει στον καταξιωμένο αγώνα AEGEAN 600, ο οποίος ξεκινά στις 5 Ιουλίου από την Olympic Marine στην Αθήνα – μία από τις πιο προβεβλημένες και απαιτητικές διοργανώσεις ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στη Μεσόγειο.

Ενώνοντας μια πολωνοκυπριακή ομάδα και ένα διεθνές πλήρωμα, η Nireas αποτελεί ένα μοναδικό διασυνοριακό εγχείρημα που βασίζεται στην υψηλή απόδοση, τη συνεργασία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Πλήρωμα της Nireas

🇨🇾 Χαράλαμπος Αβαρατζής

🇨🇾 Δημήτρης Καραγιάννης

🇵🇱 Maciej Górecki

🇵🇱 Filip Bukowski

🇵🇱 Gabriel Goldberg

🇨🇾 Harry Xenophontos

🇵🇱 Mariusz Bukowski

🇵🇱 Michał Krauze

🇵🇱 Paweł Nurkowski

🇵🇱 Tomasz Łuszczyński

🇵🇱 Tomasz Szela

🇨🇾 Eugene Avaratzis

🇵🇱 Agata Grzanka-Górecka

🇵🇱 Antoni Madaliński

🇵🇱 Mateusz Bartuś

🇵🇱 Bartosz Gaczyński

🇵🇱 Anna Kodym

🇵🇱 Igor Domagało

Το έργο έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες και τους στενούς συνεργάτες του, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας διαχρονικής πρωτοβουλίας που συνδυάζει την αγωνιστική ιστιοπλοΐα υψηλού επιπέδου με ουσιαστική συνεργασία και έναν νέο τρόπο συλλογικής δράσης.

Σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο Ιταλό ναυπηγό Maurizio Cossutti και κατασκευασμένο αρχικά για επαγγελματική αγωνιστική καμπάνια, το σκάφος Nireas συνδυάζει μια ισχυρή αγωνιστική κληρονομιά με συνεχή τεχνική εξέλιξη.

Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα έχει προετοιμάσει εντατικά τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμα, αναβαθμίζοντας τα συστήματα επί του σκάφους, βελτιστοποιώντας τις δυνατότητες πλοήγησης και επικοινωνίας και καλλιεργώντας τη συνοχή που απαιτείται για πολυήμερους αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι γρήγορο, όμορφο και αυθεντικό – όχι μόνο ως σκάφος, αλλά και ως εγχείρημα. Η Nireas είναι ένα μακροπρόθεσμο ταξίδι και το Aegean 600 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την πορεία», δηλώνει ο Maciej Górecki, Κυβερνήτης και Ιδιοκτήτης. «Το “γιατί” μας είναι απλό – η θάλασσα μάς ενώνει. Στόχος μας είναι να χτίσουμε κάτι που θα διαρκέσει στον χρόνο, μέσα από κοινές εμπειρίες, εμπιστοσύνη και συνεργασία.»

Με έδρα την Κύπρο και τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ως λιμένα βάσης, η Nireas δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως μεσογειακός κόμβος διεθνούς ιστιοπλοΐας και θαλάσσιων υποδομών, αναδεικνύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης πρωτοβουλιών ανοικτής θαλάσσης που συνδέονται με την περιοχή.

Το AEGEAN 600 συγκεντρώνει διεθνείς ομάδες και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης, προσφέροντας σημαντική προβολή στις κοινότητες της ιστιοπλοΐας, των επιχειρήσεων και του lifestyle. Η Nireas είναι σήμερα το μοναδικό εγχείρημα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης με άμεση πολωνοκυπριακή σύνδεση στη φετινή διοργάνωση, γεγονός που ενισχύεται περαιτέρω από τις πρώιμες συνεργασίες της στο τοπικό οικοσύστημα.

Υποστηρίζοντας αυτό το όραμα, η συνεργασία με την Day Out Boat Ltd, μια νεοσύστατη κυπριακή πλατφόρμα κρατήσεων σκαφών, αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη σύγκλιση της ιστιοπλοΐας, της τεχνολογίας και των νέων μοντέλων πρόσβασης στις θαλάσσιες εμπειρίες.

Πέρα από την αγωνιστική της δραστηριότητα, η Nireas έχει σχεδιαστεί ως μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία ανοικτή σε συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς και ιδιώτες που επιθυμούν να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες βασισμένες στις κοινές εμπειρίες. Παράλληλα, μέσω των δράσεων του ιδρύματός της, το εγχείρημα προσκαλεί νέους να συμμετέχουν επιλεκτικά σε ορισμένες πρωτοβουλίες σε εθελοντική (pro bono) βάση, διευρύνοντας την πρόσβαση στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάδειξη της επόμενης γενιάς ταλέντων.