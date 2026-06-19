Ο Δήμος Στροβόλου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τον επιτυχημένο θεσμό «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά του Στροβόλου», με στόχο να φέρει τον πολιτισμό και τις καλλιτεχνικές δράσεις πιο κοντά στους δημότες.

Η πρώτη εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/6/2026, από τις 18:00 και μετά, στο Πάρκο των Μικρών Εθελοντών, με τη συναυλία «Fengaros High: Strovolos Edition».

Το Fengaros High, ο σημαντικότερος πλέον θεσμός για νεαρούς καλλιτέχνες, προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει συναυλίες από τέσσερις «απoφοίτους» του. Το πάρκο των Μικρών Εθελοντών θα μεταμορφωθεί σε ένα μικρό φεστιβάλ, γεμάτο αυθεντική μουσική από τη νέα γενιά των καλλιτεχνών της Κύπρου.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο.

Πληροφορίες: 22 470470

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