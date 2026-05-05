Γιατί η Ψυχική Υγεία των Νέων Πρέπει να Βρεθεί στο Επίκεντρο της Συζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των ψηφιακών τεχνολογιών μετασχηματίζει τις κοινωνίες μας, δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες για εκπαίδευση, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Πίσω όμως από αυτή την πρόοδο, αναδύεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Τι σημαίνει αυτή η ψηφιακή μετάβαση για την ψυχική υγεία των νέων;

Η σημερινή γενιά είναι η πρώτη που μεγαλώνει πλήρως μέσα σε ένα διαρκώς συνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 97% των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, ενώ η συντριπτική πλειονότητα συμμετέχει ενεργά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αλγόριθμοι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι/νέες ενημερώνονται, επικοινωνούν και διαμορφώνουν την εικόνα για τον εαυτό τους.

Παρότι οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, η υπερβολική έκθεση σε ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να ενισχύσει το άγχος, τη διαρκή κοινωνική σύγκριση και την ψηφιακή εξάρτηση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου ένας στους επτά εφήβους παγκοσμίως αντιμετωπίζει κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας υγιών και υποστηρικτικών ψηφιακών περιβαλλόντων.

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την πορεία της προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις τεχνολογικές δυνατότητες. Οφείλει να περιλαμβάνει τις έννοιες της ευζωίας, της ανθεκτικότητας και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούν τα ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία εκτίθενται καθημερινά οι νέοι. Παράλληλα, έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασική πηγή ενημέρωσης για περίπου το 65% των νέων στην Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιρροή των ψηφιακών πλατφορμών στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων.

Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την υπεύθυνη και ηθική ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, η ουσιαστική προστασία των νέων απαιτεί συνεχή συνεργασία μεταξύ θεσμών, εκπαιδευτικών οργανισμών, ερευνητών και Κοινωνίας των Πολιτών. Οργανισμοί όπως το CARDET, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το έργο European Union Presidency Project (ΕUPP5), συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση με ανοιχτούς διαλόγους, εργαστήρια και άλλες δυναμικές δράσεις, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας, κοινωνικής ευθύνης και ψηφιακής ευημερίας των νέων.

Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν αφορά μόνο την τεχνολογική καινοτομία, αλλά τη διασφάλιση ότι η ψηφιακή πρόοδος θα ενισχύσει, και δεν θα υπονομεύσει την ψυχική ευημερία της επόμενης γενιάς.

Το έργο «Προς μια ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη στον κόσμο – Πρόγραμμα Προεδρίας της ΕΕ 2024–2026» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τους Global Focus, Grupa Zagranica, CARDET και CONCORD, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Αριθμός έργου: 2024/459-484. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του CARDET και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βερόνικα Χαραλάμπους,

Ανώτερη Λειτουργός Επικοινωνίας, CARDET