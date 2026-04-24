Η Electroline ανακοινώνει τη νέα συνεργασία της με την Pro-Ject Audio Systems, εντάσσοντας στην γκάμα της πικάπ και αξεσουάρ βινυλίου υψηλής ποιότητας, προσφέροντας στους λάτρεις του ήχου μοναδικές επιλογές για αυθεντική μουσική εμπειρία στο σπίτι.

Η Pro-Ject Audio Systems συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές πικάπ παγκοσμίως, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ευρωπαϊκή κατασκευή, το μινιμαλιστικό design και την καθαρή, πλούσια ηχητική απόδοση. Η φιλοσοφία της συνδυάζει υψηλή ποιότητα με εξαιρετική σχέση αξίας, καθιστώντας τα πικάπ της ιδανικά τόσο για νέους φίλους του βινυλίου όσο και για έμπειρους audiophiles.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι πελάτες της Electroline αποκτούν πρόσβαση σε επιλεγμένα πικάπ και αξεσουάρ Pro-Ject, απολαμβάνοντας αυθεντικό ήχο, αξιοπιστία και μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η ενσωμάτωση της Pro-Ject στην γκάμα της Electroline αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για συνεχή εμπλουτισμό με κορυφαία brands, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, όπως η δυναμική επιστροφή του βινυλίου και του αναλογικού ήχου.

Τα προϊόντα της Pro-Ject είναι διαθέσιμα στα φυσικά μας καταστήματα, καθώς και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.electroline.cy.