Ο θρύλος του τένις Μάρκος Παγδάτης και ο αστέρας του σκι AJ Ginnis θα πρωταγωνιστήσουν στο «Zero Burnout Masterclass» σε μια αποκλειστική εμφάνιση.

Το St. Moritz Longevity Forum και ο Όμιλος MHV με υπερηφάνεια ανακοινώνουν ότι οι διεθνείς αθλητικές προσωπικότητες Μάρκος Παγδάτης και AJ Ginnis θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο Zero Burnout Masterclass ως ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές.

Στο πλαίσιο του Cyprus EMEA Healthspan Summit, αυτό το masterclass παρέχει στους υψηλής απόδοσης επαγγελματίες έναν οδικό χάρτη για την επιτυχία στην ελίτ. Είναι επίσης σχεδιασμένο για όσους ενδιαφέρονται σοβαρά για την ευεξία τους και τα ψυχολογικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διατήρηση της αριστείας χωρίς να θυσιάζεται η ψυχική υγεία.

Σε μια εποχή όπου η «κουλτούρα της υπερβολικής εργασίας» συχνά οδηγεί σε εξάντληση, ο Παγδάτης και ο Γκίνις θα ανέβουν στη σκηνή για να μοιραστούν τις αληθινές, ανεπεξέργαστες διαδρομές τους. Η συνεδρία θα επικεντρωθεί στους πυλώνες της ανθεκτικότητας, στην αντιμετώπιση των εμποδίων που απειλούν την καριέρα και στην τέχνη της οικοδόμησης μιας ικανοποιητικής ζωής ενώ αγωνίζεσαι στα υψηλότερα επίπεδα του κόσμου.

Μια συνάντηση ανθεκτικότητας και πείσματος

Η προσθήκη αυτών των δύο δυναμικών προσωπικοτήτων φέρνει μια μοναδική προοπτική σχετικά με την ψυχική δύναμη που απαιτείται για να παραμείνεις στην κορυφή:

• Μάρκος Παγδάτης: Ως πρώην Νο 8 στον κόσμο και φιναλίστ του Australian Open, ο Παγδάτης είναι αγαπητός σε όλο τον κόσμο για το πάθος και το χάρισμα του. Θα εμβαθύνει στις πιέσεις του ATP tour, στην πειθαρχία που απαιτείται για να διατηρήσει μια δεκαετή καριέρα στην κορυφή του τένις, καθώς και στην επιτυχημένη μετάβασή του στη ζωή πέρα από το γήπεδο.

• AJ Ginnis: Ο ιστορικός σκιέρ αλπικού σκι που κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ιστορία του Ginnis είναι ένα παράδειγμα απόλυτης επιμονής, καθώς έχει ξεπεράσει έξι χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο για να φτάσει στο βάθρο, ενσαρκώνοντας τη φιλοσοφία «Zero Burnout» της ανάκαμψης μετά από κάθε πτώση.

«Η επιτυχία δεν αφορά μόνο τα τρόπαια· αφορά το νοητικό υπόβαθρο που χτίζεις για να διαχειριστείς το βάρος αυτών των τροπαίων», αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης. «Το γεγονός ότι ο Μάρκος και ο AJ μοιράζονται τις αποτυχίες και τις επιτυχίες τους προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν πραγματικό οδικό χάρτη για μακροχρόνια αριστεία».

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης:

• Ημερομηνία: 28 Απριλίου

• Ώρα: 09:00 π.μ.

• Χώρος: Parklane Resort and Spa, Λεμεσός

• Συμμετοχή στο Masterclass: Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές στο www.ticketino.com/en/Event/Zero-Burnout-The-Architecture-of-High-Performance/212783

• Πληροφορίες: Για εταιρικά πακέτα, φοιτητικές τιμές και περαιτέρω λεπτομέρειες της εκδήλωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα διοργάνωσης στο +357 99 976617.