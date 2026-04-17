Μια Κυπριακή Πολιτιστική Πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ψυχικής Υγείας 2026

Η Κύπρος, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, παρουσιάζει το Fashion Fighting Stigma — ένα πρωτοποριακό πολιτιστικό γεγονός που χρησιμοποιεί τη μόδα ως εργαλείο ενσυναίσθησης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλλαγής.

Με αφετηρία το ανησυχητικό στοιχείο ότι 68% των Κυπρίων κρύβουν τις δυσκολίες ψυχικής υγείας λόγω στίγματος, η πρωτοβουλία αξιοποιεί τη δύναμη της τέχνης για να μετατρέψει τη σιωπή σε ορατότητα και τον φόβο σε κατανόηση.

Κύπριοι Σχεδιαστές Μόδας μεταφράζουν ψυχικές εμπειρίες σε υψηλή ραπτική,μεταφέροντας στο κοινό τα αόρατα φορτία που κουβαλούν τόσοι άνθρωποι γύρω μας.

Συγκεκριμένα, ο Αντρέας Ζαννετίδης παρουσιάζει την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας, η Χάρις Χαραλάμπους την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, η Κρίστια Χαραλάμπους την Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, η Ιωάννα Οικονόμου την Διαταραχή Χρόνιας Κατάθλιψης, η Leonie την Διαταραχή Χρήσης Ουσιών, η Vanessa τις Αγχώδης Διαταραχές, η Σοφία Κούβαρου την Σχιζοφρένια, η Μαριάννα Πέγκα τις Διατροφικές Διαταραχές, ο Saro Jacques την Άνοια, η Βασιλική Χαρίτωνος την Διαταραχή Κρίσης Πανικού, δύο Ομάδες Φοιτητών του UCLan Cyprus τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και ο Παντελής Παντελή το Fighting Stigma concept.

Το μοναδικό αυτό Fashion Event θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά κτίρια της ΑΗΚ στη Λευκωσία, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 7:00μ.μ.

Το Fashion Fighting Stigma παρουσιάζει η Eurolife, Χρυσός Χορηγός η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ασημένιος Xορηγός το UCLan Cyprus.

Το Fashion Fighting Stigma αποτελεί τη δέσμευση της Κύπρου να ηγηθεί μιας νέας εποχής ευαισθητοποίησης και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να ενώσουν τις φωνές τους απέναντι στο στίγμα της ψυχικής υγείας.

Η σιωπή απομονώνει.

Η τέχνη ενώνει.

Ας πολεμήσουμε το στίγμα μαζί.

