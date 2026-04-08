Η IMR/University of Nicosia, με εκτενής εξειδίκευση στον τομέα ανάπτυξης έρευνας στον κλάδο Ακινήτων, διεξήγαγε νέα συγκριτική ανάλυση, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο και τη σημασία των διαδικτυακών πλατφόρμων καταχωρήσεων ακινήτων στην Κύπρο.

Η τελευταία έρευνα επιβεβαιώνει τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας της IMR/University of Nicosia που δημοσιεύτηκε στην Cyprus Mail (26/9/2025) και στο SigmaLive (29/9/2025) και επιβεβαιώνει ότι η πλατφόρμα ακινήτων BuySell κατέχει σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο ενεργών καταχωρήσεων προς πώληση στην Κύπρο, κυμαινόμενο μεταξύ 71% και 82% σε όλες τις επαρχίες

Η μελέτη εστίασε σε ενεργές καταχωρήσεις προς πώληση, συγκρίνοντας δεδομένα από τρεις μεγάλες πλατφόρμες, BuySell, Bazaraki and Facebook Marketplace, καλύπτοντας και τις πέντε επαρχίες της Κύπρου καθώς και τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ακινήτων: Διαμερίσματα, Κατοικίες, Γη/Οικόπεδα και Εμπορικά Ακίνητα.

Η συλλογή δεδομένων διεξήχθη σε καθημερινή βάση, την περίοδο 9–13 Μαρτίου 2026, με τον μέσο όρο των πέντε ημερών να χρησιμοποιείται για τις τελικές συγκρίσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των ευρημάτων.

Μετρώντας τόσο τον απόλυτο αριθμό αγγελιών όσο και τα σχετικά μερίδια αγοράς, η ανάλυση παρουσιάζει μια επικαιροποιημένη εικόνα της δομής της διαδικτυακής αγοράς ακινήτων στην Κύπρο.

Με σημαντικούς όγκους ενεργών αγγελιών ακινήτων να καταγράφονται σε ημερήσια βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, η διαδικτυακή αγορά ακινήτων φαίνεται να συνεχίζει να επηρεάζει και να αναδιαμορφώνει τις παραδοσιακές συμπεριφορές αναζήτησης και πώλησης ακινήτων στην Κύπρο.

Κύρια Ευρήματα

Η BuySell κυριαρχεί ξεκάθαρα στην αγορά ακινήτων προς πώληση στην Κύπρο με μερίδιο 71%–82%, αφήνοντας το Bazaraki πολύ πίσω στη δεύτερη θέση με περίπου 18%–29%, ενώ το Facebook Marketplace παραμένει οριακός και ουσιαστικά περιθωριακός παίκτης με έως 1,3%.

· Δομή αγοράς: Τα ευρήματα δείχνουν ότι η BuySell καταγράφει το μεγαλύτερο μερίδιο σε όλες τις επαρχίες και σε όλες τις βασικές κατηγορίες, με ιδιαίτερα ισχυρότερη παρουσία στα Οικόπεδα/Γη και στα Επαγγελματικά Ακίνητα.

· Τάσεις ανά επαρχία: Η Λεμεσός και η Λευκωσία αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες εμπορικά επαρχίες και στα δύο τμήματα της αγοράς, συνδυάζοντας μεγάλους όγκους αγγελιών με τη μεγαλύτερη ανταγωνιστική σημασία.

· Facebook Marketplace: Το Facebook Marketplace εμφανίζεται ως ένα περιθωριακό και δομικά ασθενέστερο σημείο σύγκρισης για ανάλυση της αγοράς ακινήτων, όχι μόνο λόγω της χαμηλότερης παρουσίας αγγελιών, αλλά και επειδή δεν είναι φιλικό προς τον χρήστη, δεν επιτρέπει αξιόπιστο φιλτράρισμα ανά πόλη και κατηγορία και αναμειγνύει αγγελίες ακινήτων με άσχετα προϊόντα.

Συνολικά, τα ευρήματα αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία η BuySell κατέχει την ισχυρότερη θέση με διαφορά. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αποκλειστικά για αναλυτικούς σκοπούς και δεν συνεπάγονται εκπροσώπηση ή υποστήριξη οποιασδήποτε από τις πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στη σύγκριση.

Γραφήματα

Γράφημα 1. Μερίδιο αγοράς ΠΩΛΗΣΗΣ ανά επαρχία, μέσος ημερήσιος αριθμός αγγελιών, 9 -13 Μαρτίου 2026.

Το Γράφημα 1 παρουσιάζει το μερίδιο αγοράς ανά επαρχία για την περίοδο 9–13 Μαρτίου 2026, με βάση τον μέσο ημερήσιο αριθμό αγγελιών. Η BuySell διατηρεί ξεκάθαρη πρωτοκαθεδρία σε όλες τις επαρχίες, με ποσοστά που κυμαίνονται από 71,1% έως 81,6%. Το υψηλότερο μερίδιο καταγράφεται στη Λευκωσία (81,6%), ενώ ακολουθούν η Λάρνακα (80,4%) και η Πάφος (78,9%). Χαμηλότερα, αλλά και πάλι κυρίαρχα, είναι τα ποσοστά σε Λεμεσό (71,5%) και Αμμόχωστο (71,1%).

Αντίθετα, το Bazaraki εμφανίζει μικρότερα μερίδια σε όλες τις περιοχές, με υψηλότερη παρουσία σε Λεμεσό (28,5%) και Αμμόχωστο (28,9%), γεγονός που υποδηλώνει εντονότερο ανταγωνισμό στις συγκεκριμένες επαρχίες. Στη Λευκωσία και τη Λάρνακα καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά (18,4% και 19,6% αντίστοιχα), ενώ στην Πάφο ανέρχεται στο 21,1%.

Γράφημα 2. Μερίδιο αγοράς ΠΩΛΗΣΗΣ ανά κατηγορία, μέσος ημερήσιος αριθμός αγγελιών, 9 - 13 Μαρτίου 2026.

Το Γράφημα 2 παρουσιάζει το μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία για την περίοδο 9–13 Μαρτίου 2026, με βάση τον μέσο ημερήσιο αριθμό αγγελιών. Η BuySell διατηρεί την κυρίαρχη θέση σε όλες τις κατηγορίες, με ποσοστά από 73,1% έως 82,9%. Η ισχυρότερη παρουσία της καταγράφεται στα Εμπορικά (82,9%) και στα Οικόπεδα/Γη (81,3%), ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε Κατοικίες (73,1%) και Διαμερίσματα (74,0%).

Το Bazaraki κατέχει τη δεύτερη θέση σε όλες τις κατηγορίες, με αυξημένα μερίδια κυρίως σε Κατοικίες (25,6%) και Διαμερίσματα (25,0%), γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις οικιστικές κατηγορίες. Στα Εμπορικά (17,1%) και στα Οικόπεδα/Γη (18,7%) τα ποσοστά της είναι χαμηλότερα.

Το Facebook Marketplace εμφανίζει οριακή παρουσία, με ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 1,3% σε καμία κατηγορία.

