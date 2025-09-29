Συγκριτική ανάλυση για τη σημασία των διαδικτυακών πλατφόρμων καταχωρήσεων ακινήτων στην Κύπρο

Η IMR/University of Nicosia, με εκτενής εξειδίκευση στον τομέα ανάπτυξης έρευνας στον κλάδο Ακινήτων, διεξήγαγε νέα συγκριτική ανάλυση, η οποία αναδεικνύει τον ρόλο και τη σημασία των διαδικτυακών πλατφόρμων καταχωρήσεων ακινήτων στην Κύπρο.

Η μελέτη εστίασε αποκλειστικά σε ενεργές καταχωρήσεις προς πώληση, συγκρίνοντας δεδομένα από τρεις μεγάλες πλατφόρμες – BuySell, Bazaraki και Facebook Marketplace – καλύπτοντας και τις πέντε επαρχίες της Κύπρου καθώς και τέσσερις βασικές κατηγορίες ακινήτων: Διαμερίσματα, Κατοικίες, Γη/Οικόπεδα και Εμπορικά Ακίνητα.

Η συλλογή δεδομένων διεξήχθη σε καθημερινή βάση, την περίοδο 15–19 Σεπτεμβρίου, με τον μέσο όρο των πέντε ημερών να χρησιμοποιείται για τις τελικές συγκρίσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των ευρημάτων.

Μέσω της μέτρησης τόσο του απόλυτου αριθμού καταχωρήσεων όσο και των σχετικών μεριδίων αγοράς, η ανάλυση του οργανισμού IMR/University of Nicosia, προσφέρει την πιο σαφή εικόνα μέχρι σήμερα για τη διαμόρφωση της διαδικτυακής αγοράς αγοραπωλησίας ακινήτων.

Στρατηγικές Επιπτώσεις

Με περισσότερες από 130,000 ενεργές καταχωρήσεις προς πώληση σε ημερήσια βάση κατά την περίοδο της μελέτης, η διαδικτυακή αγορά ακινήτων δείχνει να ανατρέπει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις πώλησης ακινήτων.

Βασικά Ευρήματα

Ηγετική Θέση: Το BuySell κατέχει σταθερά μεταξύ 70% και 80% των ενεργών καταχωρήσεων προς πώληση σε όλες τις επαρχίες, εξασφαλίζοντας ηγετική θέση, ενώ το Bazaraki διατηρεί μερίδιο από 20% έως 30% στις επαρχίες του νησιού.

Θέσεις ανά Κατηγορία: Το BuySell συγκεντρώνει πέραν του 80% μερίδιο αγοράς στα Εμπορικά Ακίνητα και σχεδόν 80% στη Γη/Οικόπεδα. Στις κατηγορίες Διαμερισμάτων και Κατοικιών, το BuySell κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο με περίπου 74%, ενώ το Bazaraki διατηρεί σημαντική παρουσία με περίπου 25%.

Τάσεις ανά Επαρχία: Η Λεμεσός και η Λευκωσία είναι οι μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές αγορές, καταγράφοντας μέσο όρο 40,000 και 20,000 συνολικών καταχωρήσεων αντίστοιχα, με το BuySell να κατέχει την πλειοψηφία. Ο μικρότερος αριθμός καταχωρήσεων σημειώθηκε στην Αμμόχωστο, με τον μέσο αριθμό ακινήτων προς πώληση να ξεπερνά τις 5,500 με την πλατφόρμα BuySell να κατέχει κοντά στο 70% των καταχωρήσεων.

