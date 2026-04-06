Συνεχίζει τη διαχρονική στήριξή της προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με τα Γαλακτοκομικά ΛΑΝΙΤΗΣ

Για περισσότερα από 50 χρόνια ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου προσφέρει ουσιαστική στήριξη, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και ανακουφιστικής φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης.

Η Coca-Cola HBC Κύπρου συνεχίζει με υπερηφάνεια τη διαχρονική στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου με τα Γαλακτοκομικά ΛΑΝΙΤΗΣ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην αποστολή του οργανισμού για φροντίδα, συμπόνια και αλληλεγγύη για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου.

Φέτος, η εταιρεία στηρίζει για άλλη μια φορά τον Σύνδεσμο συμμετέχοντας στον ετήσιο οδικό έρανο και στην ιστορική «Πορεία Χριστοδούλας», τη μακροβιότερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού στην Κύπρο.

Στις 2 Απριλίου, 40 εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα της εταιρείας - ομάδες πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης και το εργοστάσιο παραγωγής των Γαλακτοκομικών ΛΑΝΙΤΗΣ- ένωσαν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τον οδικό Έρανο για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, επανδρώνοντας περίπτερο συλλογής εισφορών στο κέντρο της Λευκωσίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς τους, τα Γαλακτοκομικά ΛΑΝΙΤΗΣ καλύπτουν τις ανάγκες σε γάλα του «Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας Αροδαφνούσα» όλο το χρόνο, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς λαμβάνουν ουσιαστική διατροφική υποστήριξη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασική έκφραση της μακροπρόθεσμης αφοσίωσης της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στην κοινότητα όπου δραστηριοποιούμαστε.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC Κύπρου διέθεσε για άλλη μια φορά στους εθελοντές του εράνου και θα διαθέσει στους χιλιάδες συμμετέχοντες που θα συμμετάσχουν στην Πορεία της Χριστοδούλας στις 18 Απριλίου σε όλες τις πόλεις της Κύπρου το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, στηρίζοντας την προσπάθεια και την παρουσία τους σε αυτόν τον σημαντικό σκοπό.

Μιλώντας για τη συνεχή στήριξη της εταιρείας, ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου, δήλωσε:

«Με έντονο αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στηρίζουμε με υπερηφάνεια τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου για άλλη μια φορά. Οι άνθρωποί μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό , δίπλα σε έναν οργανισμό που το έργο του κάνει πραγματικά τη διαφορά. Καλούμε όλους να «Είναι Εκεί» και να συμμετάσχουν στη φετινή Πορεία Χριστοδούλας σε όλες τις πόλεις της Κύπρου στις 18 Απριλίου, ενισχύοντας το μήνυμα της ελπίδας και στήριξης σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Η Coca-Cola HBC Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη της κοινότητας όπου δραστηριοποιούμαστε με κάθε δυνατή ευκαιρία και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους μας να προσφέρουν εθελοντικά σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο. Η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική μας, να δημιουργήσουμε ουσιαστικές αλλαγές στις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε.

Ας ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, συμβάλλοντας ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για να ενισχύσουμε το σπουδαίο έργο που επιτελεί ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου.