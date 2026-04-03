Το ENA Foundation ανακοίνωσε μεγάλη δωρεά για την ανέγερση του Κέντρου Απασχόλησης και Εκπαίδευσης «ΕΝΑ για τα Παιδιά» στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού, ενός νέου πολυδύναμου χώρου για παιδιά με αυτισμό, που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το πλέγμα στήριξης παιδιών και οικογενειών στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 2 Απριλίου 2026, «Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό», στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στη Λεμεσό, η οποία σηματοδότησε και την επίσημη παρουσίαση του ENA Foundation, ιδρυτής του οποίου είναι ο επιχειρηματίας Τάσος Παπαναστασίου. Η βραδιά συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτείας, της πολιτικής και δημόσιας ζωής, του επιχειρηματικού κόσμου, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανέγερση του Κέντρου από τον Πρόεδρο του ENA Foundation, κ. Πανίκο Συμεού, και την Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό, κα Τασούλα Γεωργιάδου. Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργασίας με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και μακροπρόθεσμη προοπτική, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής στήριξης για παιδιά με αυτισμό.

Το Κέντρο Απασχόλησης και Εκπαίδευσης «ΕΝΑ για τα Παιδιά» θα λειτουργήσει ως ένας πολυδύναμος, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για παιδιά με αυτισμό. Το έργο θα αναπτυχθεί σε τεμάχιο συνολικού εμβαδού 2.872 τ.μ. και θα περιλαμβάνει 11 αίθουσες απασχόλησης, 7 αίθουσες θεραπειών, πισίνα, καθώς και τρεις εξωτερικούς χώρους που θα λειτουργούν ως παιχνιδότοποι, σχεδιασμένοι ανά ηλικιακή ομάδα. Το Κέντρο θα μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 70 παιδιά από βρεφική ηλικία έως και 18 ετών, προσφέροντας θεραπείες, δημιουργική απασχόληση και εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης. Μεταξύ των υπηρεσιών που θα παρέχονται περιλαμβάνονται εργοθεραπεία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, ειδική εκπαίδευση και υδροθεραπεία.

Ο ιδρυτής και βασικός χρηματοδότης του ENA Foundation, Τάσος Παπαναστασίου, δήλωσε: «Η δημιουργία του Κέντρου Απασχόλησης και Εκπαίδευσης “ΕΝΑ για τα Παιδιά” αποτυπώνει στην πράξη το όραμα του ENA Foundation να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστική κοινωνική αξία και διάρκεια. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά με αυτισμό και οι οικογένειές τους αξίζουν πρόσβαση σε ποιοτικές, ολοκληρωμένες και σταθερές υπηρεσίες στήριξης. Μέσα από αυτό το έργο, θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φροντίδας, ασφάλειας και προοπτικής».

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ENA Foundation, κ. Πανίκος Συμεού αναφέρθηκε στον σκοπό του ENA Foundation, στη φιλοσοφία που διέπει τη δημιουργία του, καθώς και στα προγράμματα που ήδη υλοποιεί, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ιδρύματος να επενδύει σε πρωτοβουλίες με ουσία, διάρκεια και πραγματική κοινωνική αξία. Όπως σημείωσε, το ENA Foundation αναπτύσσει τη δράση του με επίκεντρο παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα.

Από την πλευρά της, η κα Τασούλα Γεωργιάδου χαρακτήρισε τη στιγμή σταθμό για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό, τονίζοντας ότι πρόκειται για την υλοποίηση ενός στόχου με ιδιαίτερη σημασία για τον Σύνδεσμο και για τις οικογένειες που στηρίζει διαχρονικά. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στην πορεία του Συνδέσμου από το 1990 μέχρι σήμερα, στη μακρόχρονη προσπάθεια που καταβλήθηκε με περιορισμένα μέσα αλλά με σταθερή προσήλωση, καθώς και στη διαχρονική δέσμευση να μη μείνει κανένα παιδί και καμία οικογένεια μόνη στο ταξίδι του αυτισμού. Όπως επεσήμανε, όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκαν προγράμματα, προσφέρθηκαν θεραπείες και στηρίχθηκαν γονείς, ενώ η δημιουργία ενός νέου, ιδιόκτητου χώρου συνιστά εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για το επόμενο βήμα του Συνδέσμου. Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς το ENA Foundation και τους ιδρυτές του, τον επιχειρηματία Τάσο Παπαναστασίου και τη συνιδρύτρια και εμπνεύστρια Χριστιάνα Παναγή, για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη συμβολή τους στην υλοποίηση ενός έργου με ξεχωριστή αξία για τα παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ENA Foundation αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη, αδειοδότηση και ανέγερση του έργου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η διαδικασία υλοποίησης του έργου προχωρεί με στόχο την τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Η πλήρης λειτουργία του Κέντρου προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε και το ευρύτερο όραμα του ENA Foundation, το οποίο αναπτύσσει τη δράση του μέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, παρούσα ήταν και η Αντιγόνη Buxton, η οποία φέτος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «JALLA». Η Αντιγόνη Buxton είναι η πρώτη καλλιτέχνης που στηρίζεται από το ENA Foundation στο πλαίσιο του νέου πυλώνα ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΜΒΑΣ. Η στήριξη αυτή συνδέεται τόσο με την καλλιτεχνική της πορεία όσο και με τη δυνατότητά της, μέσα από τη διεθνή παρουσία της και ιδιαίτερα τη συμμετοχή της στη Eurovision, να προβάλλει την Κύπρο στο εξωτερικό.

