4–5 Απριλίου

16:00–23:00

Kolla, Λεμεσός

Είσοδος δωρεάν | Φιλικό προς κατοικίδια

Αυτή την άνοιξη, το Cyberness μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό κόσμο εμπνευσμένο από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων — δύο βραδιές γεμάτες δημιουργικότητα, χρώματα, μουσική και πασχαλινή ατμόσφαιρα.

Τι θα βρείτε:

• Θεματικές Alice in Wonderland

• 150+ τοπικά καταστήματα & δημιουργούς

• Street food, pop-ups εστιατορίων, γλυκά & λιχουδιές

• Μπαρ & ποτά

•DJs & live μουσική

• Workshops & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες

• Καρουζέλ & φουσκωτά παιχνίδια

• Παιδική ζώνη

•Έκθεση Dream Capsules σε συνεργασία με το @eggifest — εκατοντάδες χειροποίητες κάψουλες ζωγραφισμένες από παιδιά, καθεμία με ένα προσωπικό όνειρο.

Κρατήστε τις ημερομηνίες, φέρτε φίλους και οικογένεια, και ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία ✨