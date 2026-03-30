4–5 Απριλίου
16:00–23:00
Kolla, Λεμεσός
Είσοδος δωρεάν | Φιλικό προς κατοικίδια
Αυτή την άνοιξη, το Cyberness μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό κόσμο εμπνευσμένο από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων — δύο βραδιές γεμάτες δημιουργικότητα, χρώματα, μουσική και πασχαλινή ατμόσφαιρα.
Τι θα βρείτε:
• Θεματικές Alice in Wonderland
• 150+ τοπικά καταστήματα & δημιουργούς
• Street food, pop-ups εστιατορίων, γλυκά & λιχουδιές
• Μπαρ & ποτά
•DJs & live μουσική
• Workshops & δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες
• Καρουζέλ & φουσκωτά παιχνίδια
• Παιδική ζώνη
•Έκθεση Dream Capsules σε συνεργασία με το @eggifest — εκατοντάδες χειροποίητες κάψουλες ζωγραφισμένες από παιδιά, καθεμία με ένα προσωπικό όνειρο.
Κρατήστε τις ημερομηνίες, φέρτε φίλους και οικογένεια, και ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία ✨