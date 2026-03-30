Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξενεί την πιο σημαντική διοργάνωση, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού, ώστε να αναδειχθούν οι διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου

Σε μια ιστορική στιγμή, η Κύπρος γίνεται το επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού. Για πρώτη φορά, στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην περιοχή Πέγειας – Πάφου, από τις 28 Μαρτίου μέχρι τις 16 Απριλίου 2026, διεξάγεται η πιο σημαντική και πιο απαιτητική διοργάνωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σε αυτή, οκτώ κορυφαίοι σκακιστές και οκτώ κορυφαίες σκακίστριες, διεκδικούν τη θέση του επίσημου αντιπάλου στις αντίστοιχες τελικές αναμετρήσεις που θα κρίνουν τον παγκόσμιο τίτλο.

Η διοργάνωση της Κύπρου το 2026 είναι η φυσική και θεσμική συνέχεια της αντίστοιχης που πραγματοποιήθηκε το 2024 στο Τορόντο του Καναδά. Στο αγωνιστικό μέρος συμμετέχουν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του σκακιστικού κόσμου, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο αγώνων με ένα μοναδικό περιβάλλον φιλοξενίας και εμπειρίας στη δυτική μεσογειακή ακτή της Κύπρου.

Η επίσημη τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Cap St Georges Hotel & Resort, στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Την εντυπωσιακή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτά μέλη του διπλωματικού σώματος, πρέσβεις και εκπρόσωποι χωρών,

Πρέσβης του Καζακστάν κ. Nikolay Zhumakanov,

Πρέσβης του Κατάρ κ. Yousef Laram

Πρέσβης της Κίνας κ. Zhou Yunliang,

Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο κ. Manish

Εκπρόσωπος της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο κ. Dylan Mahon

Επικεφαλής της Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών κα. Elaine Paplos

Ο υφυπουργός τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής, περιέγραψε τη φιλοξενία αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης ως μεγάλη τιμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας την ολοένα αυξανόμενη φήμη της Κύπρου ως προορισμού για υψηλού επιπέδου αθλητικές διοργανώσεις.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας, κ. Arkady Dvorkovich, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Κυβέρνηση της Κύπρου, τους τοπικούς φορείς και τους συνεργάτες της διοργάνωσης, την Freedom Group, την οικογένεια Scheinberg και το ξενοδοχείο Cap St. Georges Hotel & Resort, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του τουρνουά στην Κύπρο και στη διασφάλιση άριστων συνθηκών για τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκακιού, κ. Κρίτων Τορναρίτης, υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι το σκάκι γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην Κύπρο, με το κράτος να απονέμει ειδικά βραβεία σε ταλαντούχους νέους και χαρισματικά παιδιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp, Timur Turlov, σημείωσε ότι το σκάκι τον βοήθησε να δημιουργήσει φιλίες σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, τονίζοντας ότι παραμένει ένα από τα πλέον σεβαστά και παγκοσμίως αγαπητά παιχνίδια.

Τέλος, ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ξενοδοχείου Cap St. Georges Hotel & Resort, κ.Κωνσταντίνος Μαλαού, απηύθυνε ένα εμπνευσμένο μήνυμα, περιγράφοντας το τουρνουά ως μια γιορτή αριστείας στο υψηλότερο επίπεδο, που συγκεντρώνει μερικά από τα σπουδαιότερα σκακιστικά μυαλά στον κόσμο. Εκεί όπου κάθε κίνηση έχει σημασία, κάθε απόφαση έχει βαρύτητα και κάθε στιγμή αντικατοπτρίζει πειθαρχία, προετοιμασία και όραμα.

Την εκδήλωση έκλεισε η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια Θωμαΐς Απέργη που, συνοδευόμενη από πιάνο και σαξόφωνο, μάγεψε το κοινό με δύο εξαιρετικές ερμηνείες που κινήθηκαν με άνεση ανάμεσα στη jazz, τη soul και το swing.

Οι φίλοι του σκακιού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους αγώνες ζωντανά από :

το FIDE YouTube channel

το επίσημο website στο www.capstgeorges.com/fide-candidates-tournament-2026 όπου θα βρείτε τον σύνδεσμο Live Camera. Η ζωντανή μετάδοση θα ξεκινήσει με την πρώτη παρτίδα στις 29 Μαρτίου, 15:30 ώρα Κύπρου.

Στη συνέχεια ακολουθεί το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων του πρώτου από τους 14 γύρους που περιλαμβάνει η διοργάνωση

Open FIDE Candidates

♟️ Javokhir Sindarov – UZB vs. Andrey Esipenko- RUS

♟️ Matthias Bluebaum -GER vs. Wei Yi CHN♟️ R. Praggnanandhaa -IND vs. Anish Giri – NED♟️ Fabiano Caruana – USΑ vs. Hikaru Nakamura – USA

FIDE Women’s Candidates

♟️ Divya Deshmukh – IND vs. Anna Muzychuk (UKR)

♟️ Vaishali Rameshbabu – IND vs. Bibisara Assaubayeva– KAZ♟️ Aleksandra Goryachkina- RUS vs. Kateryna Lagno - RUS♟️ Zhu Jiner – CHN vs. Tan Zhongyi – CHN

Σχετικά με το Cap St Georges Hotel & Resort

Το πολυβραβευμένο Cap St Georges Hotel & Resort, είναι το πολυτελές πεντάστερο θέρετρο στην Πέγεια της Πάφου, αναγνωρισμένο για τις υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, τις εξαιρετικές υπηρεσίες και το διεθνές προφίλ του. Το θέρετρο, με state of the art υποδομές και απρόσκοπτη θέα στη Μεσόγειο, επιλέχθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού, διότι αποτελεί ξεχωριστό προορισμό που παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για μια τόσο σημαντική διοργάνωση.

Μέσα από αυτή, η Κύπρος εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της στον αθλητικό και πολιτιστικό χάρτη, προσελκύοντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και κορυφαίου επιπέδου συμμετοχές.