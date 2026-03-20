Μαζί στην πρόληψη, συμμετέχουμε στο Πληθυσμιακό Πρόγραμμα Έγκαιρης Ανίχνευσης Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, που φέτος ολοκληρώνει 40 χρόνια συνεχούς προσφοράς στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του καρκίνου, τιμά τον Παγκόσμιο Μήνα Καρκίνου του Παχέος Εντέρου πραγματοποιώντας παγκύπρια εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Εταιρεία Κύπρου και την Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, ενώ υπερήφανος υποστηρικτής είναι η Allwyn. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι μέλος του DiCE – Digestive Cancers Europe, συμβάλλοντας ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καρκίνων του πεπτικού. Την εκστρατεία συνθέτει και υλοποιεί η Διεύθυνση Πρόληψης και Κοινωνικού Marketing του ΠΑΣΥΚΑΦ, ενώ η πρώτη παγκύπρια εκστρατεία για τον καρκίνο του παχέος εντέρου πραγματοποιήθηκε από τον ΠΑΣΥΚΑΦ το 2006 και συνεχίζεται έκτοτε κάθε χρόνο με συνέπεια.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και παραγόντων κινδύνου αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία της υγείας, τονίζει η Γεωργία Ορφανού, Director της Διεύθυνσης Πρόληψης και Κοινωνικού Marketing του ΠΑΣΥΚΑΦ. Συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται περιλαμβάνουν αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, όπως διαφοροποιήσεις στη συχνότητα των κενώσεων ή στη σύσταση των κοπράνων, αίμα στα κόπρανα, επίμονη κοιλιακή δυσφορία, ανεξήγητη απώλεια βάρους και ανεξήγητη κόπωση ή αδυναμία. Παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία άνω των 45 ετών, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου ή πολύποδων, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, ο διαβήτης τύπου 2, καθώς και συμπεριφορές όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή υψηλή σε λιπαρά και χαμηλή σε φυτικές ίνες και η έλλειψη άσκησης.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί τον τρίτο πιο συχνό καρκίνο στην Κύπρο σε άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με το Αρχείο Καρκίνου Κύπρου, το 2022 καταγράφηκαν 228 νέα περιστατικά σε άνδρες και 209 σε γυναίκες, ενώ η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας έως και στο 90% όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, με τακτική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, αποφυγή καπνίσματος και περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου έως και κατά 40%.

Ωστόσο ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, γι’ αυτό και ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ παροτρύνει όλους όσοι έχουν λάβει ή θα λάβουν την πρόσκληση από το Υπουργείο Υγείας να συμμετέχουν στο Πληθυσμιακό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού.

Ελέγχου. Το Πληθυσμιακό Πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας 50–74 ετών και προσφέρει δωρεάν έλεγχο με FIT test (Fecal Immunochemical Test), κάθε δύο χρόνια. Το FIT test είναι η διεθνώς καθιερωμένη μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αποτελεί έναν απλό, ανώδυνο και αποτελεσματικό τρόπο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι πολίτες θα παραλάβουν μέσω ταχυδρομείου την πρόσκληση και τις οδηγίες για να το χρησιμοποιήσουν σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον Προσωπικό Ιατρό τους, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν το επίσημο ενημερωτικό βίντεο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το Πληθυσμιακό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/4ri7C_vzCr8?si=Y5KYmO4C9p0cKjz6

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ βρίσκεται σταθερά δίπλα στα άτομα που ζουν με καρκίνο του παχέος εντέρου και στις οικογένειές τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αντιμετώπισης.

Στην ιστοσελίδα www.pasykaf.org οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, τους παράγοντες κινδύνου, τη διερεύνηση και τις θεραπευτικές επιλογές, καθώς και ενημέρωση για όλες τις υπηρεσίες φροντίδας του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Για αποστολή ενημερωτικού υλικού ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον παγκύπριο αριθμό: 77 77 1986.