Η Lidl γίνεται Take Care Nutrition and Grassroots Partner της UEFA και, μέσω αυτού του partnership , δημιουργεί κοινωνική αξία συνδέοντας τον αθλητισμό με τη συνειδητή διατροφή.

Η Lidl είναι official global partner της UEFA για τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων γυναικών και ανδρών.

Οι εταιρείες του Ομίλου Schwarz επεκτείνουν τη δέσμευσή τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμφωνώντας σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό partnership με την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) – το πρώτο στην ιστορία της UEFA.

Στο πλαίσιο αυτού του μοναδικού στρατηγικού partnership, η Lidl θα ενισχύσει περαιτέρω την συνεργασία της με την UEFA. Και οι δύο πλευρές συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους για να φέρουν τη συνειδητή διατροφή και έναν ενεργό τρόπο ζωής, από το ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (grassroots). Η συνεργασία υπερβαίνει κατά πολύ την παραδοσιακή χορηγία και δημιουργεί απτή κοινωνική αξία μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της UEFA.

Έμφαση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Κεντρικό στοιχείο του partnership είναι η δέσμευση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (grassroots). Βασιζόμενη στην παρουσία της σε μεγάλα τουρνουά, η Lidl μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην υγιεινή και συνειδητή διατροφή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στα προγράμματα grassroots της UEFA, προκειμένου να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ως partner του προγράμματος «UEFA Football in Schools», η Lidl συμβάλλει στα σχολεία ώστε να ενταχθεί η συνειδητή διατροφή, ο αθλητισμός και η φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητα των παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Για το σκοπό αυτό, η UEFA και η Lidl αναπτύσσουν από κοινού μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζει τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στην παροχή υψηλής ποιότητας και συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου σε σχολεία και τοπικούς συλλόγους. Η πλατφόρμα παρέχει πρακτική καθοδήγηση και συνδυάζει το ποδόσφαιρο, την εκπαίδευση και την υγιεινή διατροφή. Η Lidl και η UEFA στοχεύουν επίσης να βασιστούν στην επιτυχία του Lidl Youth Camp το 2025, προκειμένου να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν βιώσιμα τα νεαρά ποδοσφαιρικά ταλέντα. Η Lidl θα αναλάβει επίσης το ρόλο του επίσημου Take Care Nutrition partner της UEFA.

Η Lidl δεσμεύεται να υποστηρίζει τα μέρη όπου ξεκινούν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές καριέρες

Το πάθος για τον αθλητισμό ξεκινά συνήθως από τον τοπικό αθλητικό σύλλογο. Ως partner των βραβείων UEFA Grassroots Awards, η Lidl ενισχύει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Με την Εβδομάδα UEFA Grassroots τον Σεπτέμβριο, η Lidl ως presenting partner και η UEFA γιορτάζουν μαζί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη.

Ο Jens Thiemer, Chief Customer Officer της Lidl International, δήλωσε: «Αναπτύσσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την UEFA με έναν τόσο στοχευμένο τρόπο και δημιουργούμε βιώσιμη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία με το πρώτο στρατηγικό partnership της UEFA.»

Μια ιστορία επιτυχίας που περνά στην «παράταση»

Η Lidl είναι partner της UEFA από το 2024 και στο μέλλον θα υπηρετεί τόσο ως επίσημος παγκόσμιος partner του UEFA Women’s National Team Football όσο και ως επίσημος παγκόσμιος partner του UEFA Men’s National Team Football.

Θεμέλιο κοινών αξιών

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της UEFA, Guy-Laurent Epstein, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Όμιλο Schwarz ως τον πρώτο στρατηγικό εταιρικό μας partner. Μαζί με τη Lidl, θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να μεταφέρουμε το πάθος για τη φυσική δραστηριότητα και τη συνειδητή διατροφή πέρα από τον επαγγελματικό αθλητισμό, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».

Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα πόρων

Παράλληλα με τη Lidl, η PreZero είναι επίσης μέρος του στρατηγικού partnership μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Schwarz και της UEFA.

Το στρατηγικό partnership με τις εταιρείες του Ομίλου Schwarz δημιουργεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τη μετουσίωση των κοινών αξιών σε μακροπρόθεσμα προγράμματα – με τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί κοινωνικός αντίκτυπος πέρα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Σχετικά με τη Lidl

Η Lidl είναι μέλος του Ομίλου Schwarz με έδρα το Neckarsulm της Γερμανίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, η Lidl διαθέτει περίπου 12.600 καταστήματα και περισσότερα από 230 κέντρα διανομής και εφοδιαστικής αλυσίδας σε 31 χώρες, απασχολώντας πάνω από 382.400 εργαζομένους.

Στην Κύπρο, η Lidl δραστηριοποιείται από το 2010. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζομένους, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 22 καταστήματα και 1 υπερσύγχρονο εφοδιαστικό κέντρο.