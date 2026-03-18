Η Compass Training εγκαινιάζει νέα σειρά εργαστηρίων επιμόρφωσης

Πως η «έξυπνη αποτυχία» μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ευκαιριών και εξέλιξης

Μια νέα προσέγγιση στην έννοια της αποτυχίας στον εργασιακό χώρο φέρνει η νέα σειρά εκδηλώσεων «Failure is Power», που συνδιοργανώνουν η Compass Training και η Elli & Co Coaching & Consulting. Μέσα από την ανάπτυξη ενδιαφέρoυσων θεματικών, τα εργαστήρια επιμόρφωσης στοχεύουν στην αξιοποίηση της αποτυχίας ως εργαλείο μάθησης, ευκαιριών και εξέλιξης.

Η πρώτη εκδήλωση της σειράς με τίτλο «Building Cultures that Learn from Mistakes» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου, από τις 08:45 έως τις 11:45, στο INSET MAP Hotel στη Λευκωσία. Η σειρά θα συνεχιστεί με δύο ακόμη εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 24 Απριλίου και 10 Ιουνίου αντίστοιχα.

Η πρώτη εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και ηγετικά στελέχη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ενδυνάμωση και εξέλιξη, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα και την απόδοση του οργανισμού τους. Μέσα από τις παρουσιάσεις έμπειρων εκπαιδευτών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους διαφορετικούς τύπους αποτυχίας και να κατανοήσουν την αξία της «έξυπνης αποτυχίας». Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θωράκιση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων, ενώ μέσα από πραγματικά παραδείγματα θα αναδειχθεί η σημασία της εργασιακής κουλτούρας στην ενίσχυση της μάθησης και της καινοτομίας.

Ομιλήτριες στην εκδήλωση είναι τρεις καταξιωμένες επαγγελματίες στον χώρο της ηγεσίας και του Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους. Πρόκειται για τη Λέκτορα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρα Άντρη Μιχαηλίδου, τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Cyta Μαρίνα Ναύτη και τη Σύμβουλο Ανάπτυξης Ηγεσίας και Ομάδων Έλλη Ματσούκα.

Η Γενική Διευθύντρια της Compass Training, Μύρια Αβραμίδου, σημείωσε πως στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον, οι οργανισμοί που επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι αυτοί που εξελίσσονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Η σειρά εκδηλώσεων «Failure is Power» δημιουργήθηκε, όπως είπε, για να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αποτυχία και πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός μάθησης και δημιουργικότητας.

Από πλευράς της η Έλλη Ματσούκα, ιδρύτρια της Elli & Co, ανέφερε πως μέσα από τη δουλειά της με οργανισμούς, ηγετικά και διευθυντικά στελέχη, βλέπει πόσο συχνά η αποτυχία κρύβεται ή αντιμετωπίζεται με φόβο με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμη μάθηση. «Με τη σειρά “Failure is Power” θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, ώστε οι άνθρωποι να επαναπροσδιορίσουν την αποτυχία μέσα από ένα διαφορετικό φακό και να τη δουν ως σημαντικό εργαλείο τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Η συμμετοχή στο πρώτο εργαστήριο είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://chapters.culturefirst.com/events/details/culture-amp-cyprus-presents-failure-is-power-building-cultures-that-learn-from-mistakes-1/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22795000 ή στο [email protected].

Σχετικά για την Compass Training

Η Compass Training είναι ένας σύγχρονος οργανισμός επαγγελματικής κατάρτισης με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, που συνδέει την προσωπική ανάπτυξη με την επιχειρηματική επιτυχία. Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτές, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα που ενισχύουν τις δεξιότητες και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Σχετικά με την Elli & Co

Η Elli & Co παρέχει υπηρεσίες Coaching & Consulting με εξειδίκευση στην υποστήριξη ηγετικών στελεχών και ομάδων σε περιόδους αλλαγής ή μεταβατικά στάδια. Εστιάζει στην ανάπτυξη ηγεσίας, στα θέματα οργανωσιακής κουλτούρας και στην ενδυνάμωση των ομάδων ώστε να χτίζουν εμπιστοσύνη και ευθυγράμμιση, με στόχο να συνυπάρχει η επιχειρησιακή επιτυχία με την ευημερία της ομάδας και των ανθρώπων της. Με έδρα την Κύπρο και συνεργασίες με οργανισμούς στην Ευρώπη, η Elli & Co συνεργάζεται με ανώτερα στελέχη, HR και People & Culture leaders που αναζητούν πρακτική, ανθρώπινη και τεκμηριωμένη υποστήριξη.

Σχετικά με το Culture First

Το Culture First Community είναι μια παγκόσμια κοινότητα (community) επαγγελματιών HR, ηγετών και change agents που πιστεύουν ότι ένας καλύτερος κόσμος εργασίας είναι εφικτός και δουλεύουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από τοπικά chapters, όπως το Cyprus Chapter, δημιουργεί χώρους για ουσιαστικές συζητήσεις, ανταλλαγή καλών πρακτικών και networking, με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων που διαμορφώνουν την κουλτούρα στους οργανισμούς και επιχειρήσεις.