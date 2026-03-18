Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο, και μέλος του ηγετικού τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου Eurobank, συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη, την υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της Εταιρείας με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, πραγματοποιήθηκε, για την τρέχουσα περίοδο, η δεύτερη παρουσίαση με θέμα την «Πυροπροστασία».

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή επαγγελματιών από τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας.

Το θέμα της διάλεξης ήταν «Πυροπροστασία», με oμιλητές τους: κ. Ανδρέα Καμέρη, MSc Structural and Fire Safety Engineering, Associate Member of the Institute of Fire Engineers και κ. Λεωνίδα Λεωνίδου, Πρώην Βοηθό Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη.

Η Ασφάλεια και η Υγεία στην εργασία είναι κάτι περισσότερο από νομοθετική υποχρέωση. Αποτελεί αξία, κουλτούρα και στρατηγική επιλογή. Είναι επένδυση στους ανθρώπους και θεμέλιο κάθε ισχυρού οργανισμού.

Συνεχίζουμε μαζί, με συνέπεια και υπευθυνότητα, να χτίζουμε ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον για όλους.