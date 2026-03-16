Η MHV ανακηρύσσεται Επίσημος Συνεργάτης και το Parklane Resort & Spa Χορηγός Φιλοξενίας του εναρκτήριου Cyprus EMEA Healthspan Summit.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ανακοινώνει υπερήφανα τον κομβικό ρόλο της ως Επίσημου Συνεργάτη στο πρώτο Cyprus EMEA HealthSpan Summit, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο εντυπωσιακό Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol. Το πολυβραβευμένο resort αποτελεί τον Χορηγό Φιλοξενίας για το συνέδριο, που θα γίνει στις 27 και 28 Απριλίου 2026.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το St. Moritz Longevity Forum, θέτει νέες βάσεις για τον διεθνή διάλογο γύρω από τη μακροζωία, την ευζωία και το μέλλον της ανθρώπινης υγείας, ενώ συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη παγκόσμιες ηγετικές προσωπικότητες της επιστήμης, της ιατρικής, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Η MHV και το Parklane Resort & Spa θα επιμεληθούν μίας μοναδικής εμπειρίας, εξασφαλίζοντας πως κάθε στιγμή του συνεδρίου θα χαρακτηρίζεται από κομψότητα, άνεση και προσεγμένο design.

Ως το μοναδικό παραθαλάσσιο luxury resort διεθνούς brand στην Κύπρο, η ολιστική φιλοσοφία και το εμβληματικό design του Parklane αναδεικνύουν το ξενοδοχείο ως το φυσικό περιβάλλον για την προώθηση της παγκόσμιας συζήτησης γύρω από τη μακροζωία. Το Cyprus EMEA Healthspan Summit αποτελεί ένα κομβικό βήμα για την τοποθέτηση της χώρας μας ως στρατηγικό σημείο αναφοράς της Μεσογείου όσον αφορά στις επενδύσεις γύρω από την βιοτεχνολογία, την προληπτική ιατρική και τη μακροζωία, ενώ η MHV επιλέχθηκε ως ο ιδανικός Επίσημος Συνεργάτης, λόγω της δέσμευσής της προς το κοινό αυτό όραμα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του St. Moritz Longevity Forum δήλωσε σχετικά: «Το Parklane αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στην αριστεία, τις εγκαταστάσεις wellness και την κομψή φιλοξενία που απαιτούνται για να ανθίσει ένα οικοσύστημα μακροζωίας αυτού του βεληνεκούς. Το όραμα και η προσέγγιση της MHV γύρω από τη δημιουργία προορισμών κάνει τον όμιλο τον ιδανικό συνεργάτη για την συνάντηση των κορυφαίων μυαλών στον κόσμο».

Το συνέδριο έχει τίτλο «Καινοτόμος Ζωή: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Μακροζωίας». Για δύο ημέρες, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε σημαντικές συζητήσεις, πάνελ, και κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις, με θέμα πέντε βασικούς πυλώνες της μακροζωίας: Αναγεννητική Ιατρική & Βιοδείκτες, το AI στην Ιατρική, Εγκαταστάσεις Μακροζωίας, Οικονομική Μακροζωία, Κοινωνική Πολιτική και η Εκατονταετής Κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://stmoritzlongevityforum.ch/cyprus-emea-healthspan-summit/

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

Σχετικά με το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol,

Το Parklane Resort & Spa, ιδιοκτησίας της MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited, είναι το μοναδικό διεθνώς branded resort 5 αστέρων στην Κύπρο και διαθέτει το επίσης μοναδικό Κέντρο Θαλασσοθεραπείας της χώρας, το Kalloni SPA, όπως και το μεγαλύτερο πάρκο δραστηριοτήτων για παιδιά στην Ευρώπη, το Explorers Kids Club. Χτισμένο δίπλα σε μια αμμώδη παραλία μήκους 300 μέτρων, το resort αιχμαλωτίζει την ουσία της ξεχωριστής κυπριακής φιλοξενίας, την εκλεπτυσμένη αύρα της Λεμεσού και τον κοσμοπολιτισμό του νησιού της Αφροδίτης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες, παρέες φίλων ή μοναχικούς ταξιδιώτες που αναζητούν μια αξέχαστη απόδραση. Σχεδιασμένο από τη Harrods Interiors και διακοσμημένο από το γαλλικό creative studio Atelier 27, ερμηνεύει με μοντέρνα οπτική τη μακραίωνη τοπική ιστορία και την παράδοση της αρωματοποιίας που χρονολογείται στην περιοχή από την αρχαιότητα. Διαθέτει 222 δωμάτια, 34 σουίτες και 18 βίλες ξεχωριστής αισθητικής, έξι εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, αίθουσες συσκέψεων, μία τεράστια αίθουσα εκδηλώσεων 800 τ.μ., αθλητικές εγκαταστάσεις, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, γυμναστήριο, κομμωτήριο και το μοναδικό Retail Village με αποκλειστικές boutiques DIOR Men, DIOR Women, LORO PIANA, LOEWE, CELINE και BOTTEGA VENETA.

Σχετικά με το St. Moritz Longevity Forum

Το St. Moritz Longevity Forum είναι μία σημαντική παγκόσμια πλατφόρμα αφιερωμένη στην προώθηση ενός υγειούς παρατεταμένου χρόνου ζωής. Μέσα από κορυφαία συνέδρια και προσεγμένα οικοσυστήματα, το Forum συνδέει παγκοσμίου βεληνεκούς επιστήμονες, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικών με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη μετάβαση από την έρευνα στην πρακτική εφαρμογή, διαμορφώνοντας ένα υγιέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία.